Fenerbahçe'de Lemos'un ardından iki stoper transferi daha!
Üst üste transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de stoper harekatı başladı. Savunma hattını güçlendirmek için girişimlerini hızlandıran ve Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin Uruguaylı stoperin ardından bu bölgeye iki takviye daha yapmak istediği öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
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