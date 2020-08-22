Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu!

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu!

Gelecek sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de yeni transferler sahaya çıkıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'ü Topuk Yaylası Tesisleri'nde konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile hazırlık mücadelesi yapacak. Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanacak olan mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu. Mücadelede yeni transferlerin performasının nasıl olacağı da merak konusu oldu.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı bu akşam 17:00'da Fenerbahçe TV'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe: Harun Tekin, , Zanka, Sadık Çiftpınar, , Ozan Tufan, Luiz Gustavo, , Mert Hakan Yandaş, Garry Rodrigues, Mame Thiam

  1. 22.08.2020
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