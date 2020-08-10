Fenerbahçe Kalinic için yeniden devrede
Orta saha ve beklere yaptığı takviyelerle bu bölgedeki eksikliği gideren Fenerbahçe'de rota golcü transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler, daha önce de ilgilendiği Roma'nın Hırvat golcüsü Nikola Kalinic'i yeniden gündemine aldı.
Transfer sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Mert Hakan, Novak, Caner Erkin ve Gökhan Gönül gibi isimlere imza attıran Fenerbahçe kaliteli bir golcü transferi içi de bastırıyor. Takvim'in haberine göre, Vedat Muriç'in takımdan ayrılma ihtimaline karşın girişimlerini hızlandıran Fener'de hedef Nikola Kalinic.
3 AY ÖNCE DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Üç ay önce de Kalinic'in menajeriyle görüşen Fenerbahçe'nin bu hafta yine yıldız golcü ile masaya oturacağı öğrenildi. 32 yaşındaki golcünün Roma ile kiralık sözleşmesi ay sonu sona eriyor.
İSPANYOLLAR SOĞUK BAKIYOR
Kalinic'in İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak Madrid ekibi Hırvat golcü ile yola devam etmek istemiyor. Fenerbahçe uygun bir bedelle işi bitirmek istiyor.
Hırvat santrfor bu sezon Roma'da 15 lig maçında 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Kalinic 42 kez de Hırvat Milli Takımı'nda oynadı.
- 10.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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