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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Kalinic ısrarı bitmiyor! Süper Lig devi...

Kalinic için yeniden devrede

Fenerbahçe Kalinic için yeniden devrede

Orta saha ve beklere yaptığı takviyelerle bu bölgedeki eksikliği gideren 'de rota golcü transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler, daha önce de ilgilendiği 'nın Hırvat golcüsü 'i yeniden gündemine aldı.

sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Mert Hakan, Novak, ve gibi isimlere imza attıran kaliteli bir golcü transferi içi de bastırıyor. Takvim'in haberine göre, Vedat Muriç'in takımdan ayrılma ihtimaline karşın girişimlerini hızlandıran Fener'de hedef Nikola Kalinic.

3 AY ÖNCE DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Üç ay önce de Kalinic'in menajeriyle görüşen Fenerbahçe'nin bu hafta yine yıldız golcü ile masaya oturacağı öğrenildi. 32 yaşındaki golcünün Roma ile kiralık sözleşmesi ay sonu sona eriyor.

İSPANYOLLAR SOĞUK BAKIYOR
Kalinic'in İspanyol ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak Madrid ekibi Hırvat golcü ile yola devam etmek istemiyor. Fenerbahçe uygun bir bedelle işi bitirmek istiyor.

Hırvat santrfor bu sezon 'da 15 lig maçında 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Kalinic 42 kez de Hırvat Milli Takımı'nda oynadı.

  1. 10.08.2020
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