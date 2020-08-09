Son dakika: Fenerbahçe'den Antalyaspor'a Doğukan Sinik çıkartması - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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'den Antalyaspor'a çıkartması

Fenerbahçe'den Antalyaspor'a Doğukan Sinik çıkartması

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'un formasını terleten genç yetenek Doğukan Sinir için transfer teklifinde bulunacak.

Antalyaspor'un genç futbolcusu , yolunda.

Üst üste yaptığı transferlerle yeni sezona iddialı girmek isteyen sarı lacivertliler, 21 yaşındaki Doğukan Sinik transferiyle de hücum bölgesinde alternatif oluşturmak istiyor.


Alt yaş milli takımlarından da takım arkadaşlarının Fenerbahçe kadrosunda olması ve özellikle Fenerbahçe'ye transferi için kolaylık isteyen genç oyuncu, gelecek sezon Fenerbahçe forması giymeye yakın.

Antalyaspor ile devre arasında 2024 yılı sonuna kadar sözleşme yenileyen Sinik için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin resmi teklif yapması bekleniyor.

Antalyaspor'un alt yapısından yetişen ve A takımda başarılı bir performans sergilyen oyuncudan kırmızı beyazlılar da önemli bir kazanç elde etmek istiyor.

  1. 09.08.2020
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