Alpaslan Öztürk’ün menajeri resmen açıkladı! G.Saray ve F.Bahçe….

MENAJERİ AÇIKLADI



Alpaslan Öztürk'ün menajeri, fotomac.com.tr'ye yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ve Galatasaray dahil şu an hiçbir kulüpten teklif gelmediğini, Göztepe ile de görüşmelerin ise devam ettiğini açıkladı.