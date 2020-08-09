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Alpaslan Öztürk’ün menajeri resmen açıkladı! G.Saray ve F.Bahçe….
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan Göztepe'nin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk'ün menajeri fotomac.com.tr'ye yaptığı özel açıklamada, hakkında transfer iddiaları ortaya atılan 27 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif gelip gelmediğini anlattı. İşte detaylar… (Ömer Faruk Özcan/ÖZEL HABER)
9 Ağustos 2020 Pazar 10:39
Güncelleme: 09.08.2020 11:28
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Gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile Galatasaray, Mert Hakan Yandaş transferinden sonra bu kez de Alpaslan Öztürk için karşı karşıya…
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Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Süper Lig devleri, Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk'ü listesine almıştı.
27 yaşındaki futbolcu Alpaslan'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferiyle ilgili iddialarının detayları ise ortaya çıktı...
MENAJERİ AÇIKLADI
Alpaslan Öztürk'ün menajeri, fotomac.com.tr'ye yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ve Galatasaray dahil şu an hiçbir kulüpten teklif gelmediğini, Göztepe ile de görüşmelerin ise devam ettiğini açıkladı.
İKİ TAKIM İÇİN DE CAZİP!
Limit problemine rağmen transferde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe için Alpaslan Öztürk'ün transferi cazip geliyor. Galatasaray ise, stoper bölgesindeki açığı kapatmak için 27 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor…