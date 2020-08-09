Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Kenan Karaman'a Lucescu talip oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Tanıdık isim talip oldu

ve 'ın istediği 'a Lucescu talip oldu!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Kenan Karaman'a Lucescu talip oldu!

ve 'da son dakika haberi... Süper Lig'in iki devinin de transferiyle yakından ilgilendiği için Dinamo Kiev teknik direktörü 'nun girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü , Türkiye A Milli Takımı'ndan öğrencisi olan 'ı takımında görmek istiyor.


Sezonu Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'da tamamlayan ancak takımının küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan Kenan Karaman'ın son talibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu.

Teknik direktör Mircea Lucescu, hücum oyuncusunu takımında görmek istediğini iletti.


Kenan Karaman'a Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü olduğu dönemde milli formayı teslim eden Lucescu, oyuncu ile görüşme yaptı. 2 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Karaman da Lucescu ile çalışamaya sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE VE G.SARAY...

Öte yandan Süper Lig devleri ve 'ın da milli golcü ile yakından ilgilendiği biliniyor.

  1. 09.08.2020
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