Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Kenan Karaman'a Lucescu talip oldu!
Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iki devinin de transferiyle yakından ilgilendiği Kenan Karaman için Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu'nun girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye A Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Kenan Karaman'ı takımında görmek istiyor.
Sezonu Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'da tamamlayan ancak takımının küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan Kenan Karaman'ın son talibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu.
Teknik direktör Mircea Lucescu, hücum oyuncusunu takımında görmek istediğini iletti.
Kenan Karaman'a Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü olduğu dönemde milli formayı teslim eden Lucescu, oyuncu ile görüşme yaptı. 2 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Karaman da Lucescu ile çalışamaya sıcak bakıyor.
FENERBAHÇE VE G.SARAY...
Öte yandan Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da milli golcü ile yakından ilgilendiği biliniyor.
- 09.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Kenan Karaman'a Lucescu talip oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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