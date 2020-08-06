Fenerbahçe'de Erol Bulut devri

Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getirdi. Ersun Yanal'ın istifasının ardından Kovid-19 salgının da etkisiyle uzun süredir geçici isimlerle idare eden sarı-lacivertli yönetim, 45 yaşındaki çalıştırıcı ile anlaşıldığını kulübün resmi sitesinden dün resmen duyurdu. 'Yuvana Hoş Geldin Erol Bulut' başlığıyla yapılan açıklamada, "25 yıl önce Çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü olarak camiamıza geri dönüyor" denildi. 1995/99 yılları arasında 4 sezon kulübe hizmet eden Bulut'un 136 maçta 11 gol attığı da hatırlatılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



BÜYÜK ÖVGÜ

"Fenerbahçe hikayesinin ardından kariyerine başka takımlarda devam ederek futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe adım atan Erol Bulut, Çubuklu'ya teknik direktörümüz olarak yeniden merhaba diyor. Yuvana hoş geldin Erol Bulut. Fenerbahçe Ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere+kupalara yürüyeceğimize inancımız tam."

SÖZLEŞME 2 YILLIK!

Fenerbahçe, Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Almanya'da doğan Bulut, Frankfurt'un altyapısında futbola başladı. 1995- 99 arası Fenerbahçe'de de forma giyen Bulut, teknik adamlığa 2012'de Kartalspor'da yardımcı antrenör olarak adım attı. Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Başakşehir'de yardımcı antrenörlüğün ardından 2017'de Yeni Malatyaspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı. 69 maçta 1.45 puan ortalaması yakalayan Bulut, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un başına geçti. Takımı ligde ilk 5'e soktu; kupada ise final oynattı.

HOCA 'LİMİT'E TAKILMIYOR

Sarı-lacivertli kulübün, harcama limitine rağmen Erol Bulut'u açıklaması kafa karıştırdı. TFF'nin açıkladığı harcama limiti (İlgili madde: Teknik adam sözleşmelerinde tescil için limit aşımı söz konusu değildir) teknik adamları kapsamıyor. Bu nedenle Erol Bulut karardan etkilenmedi. Ancak; mevcut kadro içinde yer alan teknik heyet ve futbolcu ücretleri, TFF tarafından belirlenen limit rakamlarını aşarsa yeni oyuncular tescil edilmiyor.