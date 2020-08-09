Fenerbahçe sahaya indi

Fenerbahçe yeni sezon için topbaşı yaptı. Sarı-lacivertliler, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde ilk idmanını gerçekleştirdi. Yeni teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan çalışmada yeni transferler Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş ve Barış Sungur da yer aldı. Teknik direktör Erol Bulut çalışmanın başında oyuncularla yumruk tokuşturarak selamlaşırken, ardından saha ortasında mini bir toplantı yaptı. Basın mensuplarının da yanına giden Bulut, hayırlı bir sezon olması dileğinde bulundu. Sarı-lacivertli oyuncular bugün ve yarın sağlık kontrollerinden geçecek. 17 Ağustos'a kadar İstanbul'da çalışacak olan Kanarya, 18-29 Ağustos tarihleri arasında ise Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapacak.

CANER, VEDAT MURİÇ'LE ŞAKALAŞTI

Fenerbahçe'ye 4 yıl sonra geri dönen Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün son derece neşeli olmaları dikkat çekti. Caner idmanın başında Vedat Muriç ile sık sık şakalaşırken, Gökhan'ın da yüzü gülüyordu

YENİLER BIR ARADA

Kanarya'nın flaş transferleri Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş ilk idmanın gözde isimleriydi.

NOVAK, CİĞERCİ VE FALETTE KATILMADI

Yeni transfer Filip Novak ülkesindeki karantina şartlarından dolayı idmanda yer almadı. Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Falette de yoktu. Kiralıktan dönen Zanka ve Frey ise antrenmana katıldı.

BEN YOK BİZ VARIZ

Erol Bulut'un saha içinde oyunculara yaptığı ilk konuşma: "Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz. Bugünden itibaren birlikte çok zaman geçireceğiz. BEN kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, BİZ olacağız. Biz olduğumuz sürece başarılı oluruz. Saygı ve disiplin benim için çok önemli. Fenerbahçemize saygı duyacağız. Bol toplantılarımız olacak. Maksimum verim için çalışacağız. Hepinize başarılı bir sezon diliyorum."

EKİBİYLE POZ VERDİ

Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan beraberinde getirdiği Yunan kondisyoner Pantelopoulos, kaleci antrenörü Michael Kraft ve Mehmet Yozgatlı ile medyaya poz verdi.