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09 Ağustos 2020, Pazar
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Fenerbahçe sahaya indi

Sarı-lacivertli ekip, yeni teknik direktörü yönetiminde ilk çalışmasını yaptı. Yeni transferler Gökhan, Caner ve Mert Hakan da antrenmanda yer aldı.

yeni sezon için topbaşı yaptı. Sarı-lacivertliler, Samandıra'daki 'nde ilk idmanını gerçekleştirdi. Yeni yönetiminde yapılan çalışmada yeni transferler , , ve Barış Sungur da yer aldı. Teknik direktör Erol Bulut çalışmanın başında oyuncularla yumruk tokuşturarak selamlaşırken, ardından saha ortasında mini bir toplantı yaptı. Basın mensuplarının da yanına giden Bulut, hayırlı bir sezon olması dileğinde bulundu. Sarı-lacivertli oyuncular bugün ve yarın sağlık kontrollerinden geçecek. 17 Ağustos'a kadar 'da çalışacak olan Kanarya, 18-29 Ağustos tarihleri arasında ise 'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapacak.

CANER, VEDAT MURİÇ'LE ŞAKALAŞTI

Fenerbahçe'ye 4 yıl sonra geri dönen Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün son derece neşeli olmaları dikkat çekti. Caner idmanın başında Vedat Muriç ile sık sık şakalaşırken, Gökhan'ın da yüzü gülüyordu

YENİLER BIR ARADA

Kanarya'nın flaş transferleri Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş ilk idmanın gözde isimleriydi.

NOVAK, CİĞERCİ VE FALETTE KATILMADI

Yeni Filip Novak ülkesindeki karantina şartlarından dolayı idmanda yer almadı. , ve Falette de yoktu. Kiralıktan dönen Zanka ve Frey ise antrenmana katıldı.

BEN YOK BİZ VARIZ

Erol Bulut'un saha içinde oyunculara yaptığı ilk konuşma: "Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz. Bugünden itibaren birlikte çok zaman geçireceğiz. BEN kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, BİZ olacağız. Biz olduğumuz sürece başarılı oluruz. Saygı ve disiplin benim için çok önemli. Fenerbahçemize saygı duyacağız. Bol toplantılarımız olacak. Maksimum verim için çalışacağız. Hepinize başarılı bir sezon diliyorum."

EKİBİYLE POZ VERDİ

Erol Bulut, Aytemiz 'dan beraberinde getirdiği Yunan kondisyoner Pantelopoulos, kaleci antrenörü Michael Kraft ve Mehmet Yozgatlı ile medyaya poz verdi.

  1. 9.8.2020
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