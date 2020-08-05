Fenerbahçe taraftarının unutamadığı isimlerden biri olan Alex de Souza'dan Erol Bulut paylaşımı geldi. Brezilyalı efsane, sarı-lacivertli takımın 2 senelik anlaşma sağladığı 45 yaşındaki tekni adama sosyal medya hesabı üzerinden başarılar diledi. Alex yaptığı paylaşımda, Hoşgeldin EROL BULUT. Fenerbahçe'nin başında çok iyi bir görev süreci geçirmeni dilerim." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...





