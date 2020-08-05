Alex de Souza'dan Erol Bulut paylaşımı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Alex de Souza'dan Erol Bulut paylaşımı!

Alex de 'dan paylaşımı!

Alex de Souza'dan Erol Bulut paylaşımı!

'nin efsane ismi Alex de , hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü 'a başarılar diledi.

taraftarının unutamadığı isimlerden biri olan Alex de 'dan paylaşımı geldi. Brezilyalı efsane, sarı-lacivertli takımın 2 senelik anlaşma sağladığı 45 yaşındaki tekni adama hesabı üzerinden başarılar diledi. Alex yaptığı paylaşımda, Hoşgeldin EROL BULUT. Fenerbahçe'nin başında çok iyi bir görev süreci geçirmeni dilerim." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...



  1. 05.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alex de Souza'dan Erol Bulut paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA