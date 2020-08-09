Fenerbahçe'de merak edilen soru cevap buldu! Yıldız isim transfer oluyor mu? Resmi açıklama

Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca eleştiri oklarının hedefli olan Nabil Dirar'ın, sezon sonunda takımdan ayrılacağı ifade ediliyordu.

Ayrıca Dirar'ın gelecek sezon eski takımı Club Brugge'a döneceği iddiaları da bir hayli güçlük kazanmıştı.

Belçika basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Dirar'ın Fenerbahçe'den ayrılığının beklenmediğini ifade etti. Walfoot.be adlı internet sitesinin aktardığı bilgilere göre Brugge yönetiminin Dirar, gündeminde değil.

MENAJERİ KONUŞTU!

Öte yandan Nabil Dirar'ın menajeri Fouad Ben Kouider de transfer reddetti. Kouider, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nabil, tatilini benimle beraber Belçika'da geçiiriyordu ama şimdi İstanbul'a dönüyor. Şu an için herhangi bir transfer söz konusu değil." dedi.