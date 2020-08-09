Son dakika: Fenerbahçe'de merak edilen soru cevap buldu! Nabil Dirar transfer oluyor mu? Resmi açıklama - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

'de merak edilen soru cevap buldu! Yıldız isim oluyor mu? Resmi açıklama

Fenerbahçe'de merak edilen soru cevap buldu! Yıldız isim transfer oluyor mu? Resmi açıklama

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerdeki geleceği belirsizliğini koruduğu söylenilen ve ayrılmak istediği iddia edilen ile ilgili menajeri konuştu. Peki, Dirar İstanbul'dan ayrılacak mı? 'a transfer olacak mı? İşte cevabı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de oynadığı süre boyunca eleştiri oklarının hedefli olan 'ın, sezon sonunda takımdan ayrılacağı ifade ediliyordu.

Ayrıca Dirar'ın gelecek sezon eski takımı 'a döneceği iddiaları da bir hayli güçlük kazanmıştı.

Belçika basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Dirar'ın Fenerbahçe'den ayrılığının beklenmediğini ifade etti. Walfoot.be adlı internet sitesinin aktardığı bilgilere göre Brugge yönetiminin Dirar, gündeminde değil.

MENAJERİ KONUŞTU!
Öte yandan Nabil Dirar'ın menajeri Fouad Ben Kouider de reddetti. Kouider, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nabil, tatilini benimle beraber Belçika'da geçiiriyordu ama şimdi İstanbul'a dönüyor. Şu an için herhangi bir transfer söz konusu değil." dedi.

  1. 09.08.2020
  2. Güncelleme: 09.08.2020 10:52
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