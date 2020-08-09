Fenerbahçe'de merak edilen soru cevap buldu! Yıldız isim transfer oluyor mu? Resmi açıklama
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerdeki geleceği belirsizliğini koruduğu söylenilen ve ayrılmak istediği iddia edilen Nabil Dirar ile ilgili menajeri konuştu. Peki, Dirar İstanbul'dan ayrılacak mı? Club Brugge'a transfer olacak mı? İşte cevabı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca eleştiri oklarının hedefli olan Nabil Dirar'ın, sezon sonunda takımdan ayrılacağı ifade ediliyordu.
Ayrıca Dirar'ın gelecek sezon eski takımı Club Brugge'a döneceği iddiaları da bir hayli güçlük kazanmıştı.
Belçika basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Dirar'ın Fenerbahçe'den ayrılığının beklenmediğini ifade etti. Walfoot.be adlı internet sitesinin aktardığı bilgilere göre Brugge yönetiminin Dirar, gündeminde değil.
MENAJERİ KONUŞTU!
Öte yandan Nabil Dirar'ın menajeri Fouad Ben Kouider de transfer reddetti. Kouider, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nabil, tatilini benimle beraber Belçika'da geçiiriyordu ama şimdi İstanbul'a dönüyor. Şu an için herhangi bir transfer söz konusu değil." dedi.
- 09.08.2020
- Güncelleme: 09.08.2020 10:52
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de merak edilen soru cevap buldu! Yıldız isim transfer oluyor mu? Resmi açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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