"Erol Bulut evrensel teknik adamdır"

Erol Bulut'un antrenörlüğe Abdullah Avcı'nın asistanı olarak başlaması onun için futbola bakış açısı, bilimselliği, ciddiyeti ve kendini geliştirmesi açısından çok önemli bir parametreydi.



Abdullah Avcı'yla takım bütünlüğüyle hareket eden, oyuncuların A'dan Z'ye gelişimiyle ilgili bütün verileri takip eden, ve de bu konuda çok donanımlı bir ekibe sahipti.

Erol Bulut'un, futbolu bıraktıktan sonra yalnız Abdullah Avcı gibi teknik direktör değil aynı zamanda bir öğretmenle, bir eğitimcinin yanında çaylak dönemini geçirmesi, onun bu seviyelere gelmesindeki en temel faktördü. Arkasından hem Yeni Malatyaspor'da hem de Alanyaspor'da özellikle saha içinde bir antrenör takımı olma özelliğini, futbol kamuoyuna gösterdi. Ve de bu takımlardaki başarısındaki en büyük etken; isimlere bağlı değil, sisteme bağlı bir oyun felsefesini takımına oturtmasıydı.



Erol Bulut'un bu iki takımda da oyuncularından istediği en önemli şey; koşu mesafesinin, bu kalitenin en üst seviyede olmasıydı. Bunun için de tabii ki futbol hiçbir zaman 'one man show' (Tek adam şovu) değildir. Erol hocanın, çok donanımlı da bir antrenör departmanı vardır.



Bunları takip eden, izleyen ve takımı geliştiren bu başarılı antrenör ekibinin de Erol hocaya başarılarında vermiş oldukları emek de yadsınamaz.

Erol Bulut, kaliteli futbola farklı bakış açısı sunabilen, kendini geliştirebilen, evrensel teknik direktör olma yolunda çok başarılı adımlar atmış, genç, dinamik ve başarıya aç profiliyle Fenerbahçe'de çok başarılı sezon değil, sezonlar geçirebileceğini düşünüyorum.

Bulut'un futbolda hayalleri en üst seviyededir ve de hiçbir zaman da evrensel teknik adamların çalıştıkları müddetçe öğrencilik hayatları bitmez. Hele bir de bu gelişimin ve değişimin tadını alıyorsanız; başarılı bir şekilde durmak bilmeden varacağınız hedefe, kesinlikle ulaşırsınız.



ANTRENÖR TAKIMI YAPACAK

F.Bahçe son iki sezon hiçbir zaman antrenör takımı olmadı. Erol hocayla yeni sezonda bu kimliği mutlaka kazanacaktı

Erol hoca oyuncu diyalogları iyi olan, saha içinde oyun gidişinde; formasyonu radikal kararlar alarak, özellikle işler o gün sıkıntılıysa, bu problemi çözebilen beceri ve futbol derinliğine sahip bir teknik adamdır. Fenerbahçe'de de bu antrenör takımını ve bir oyun felsefesini oturtmak isteyecektir. Buna uyan oyuncularla devam etmek isteyen, ismi ne olursa olsun eğer saha içindeki dizilişlere uygun olmayan oyuncuyu da oynatmayan bir yapıya sahiptir.



Bunu Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor da çoğu kez yapmıştır. Fenerbahçe Kulübü'nde de mutlaka yeri geldiğinde bu radikal kararları korkusuzca alabilecek antrenör cesaretine ve kararlığına sahiptir.

Fenerbahçe'nin son 2 sezondaki en büyük sıkıntısı da tabii ki bazı mevkilerde çok oyuncu olması, bazı mevkilerdeki az sayıda ve de bunun paralelinde hatta devşirme oyuncularla sahada yer alması, en temel başarısızlıkların başında geliyordu.

Erol hoca da tabii ki bu tabloyu net bir şekilde okumuştur. Fenerbahçe son iki sezon hiçbir zaman antrenör takımı olmadı.

Erol hocayla yeni sezonda bu kimliği kazanacağını düşünüyorum. Yapılacak doğru transferlerle, Erol hocaya verilecek kadro derinliğiyle, hatta bazı insanların 'Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'da başarılıydı ama burası büyük bir camia, daha kendini kanıtlayıp pişmesi gerekir' düşüncelerinde olmasına şahsen ben katılmıyorum.



Erol hoca potansiyeli yüksek olan bir teknik adam. Teknik adamlık yaş işi değildir. Yaş sadece bir rakamdan ibarettir.

İnsan yaptığı işte yaşla da ölçülmez, paslanıp paslanmadığıyla ölçülür.

Ve de iyi antrenör, kötü antrenör vardır.