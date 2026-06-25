Curaçao-Fildişi Sahili maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde soluk kesen mücadelelere sahne olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamalarının en kritik dönemecine girildi. E Grubu'nda kartların yeniden dağıtılacağı üçüncü ve son maç gününde, futbol dünyasının iki sürpriz ve dinamik ekibi karşı karşıya geliyor. Son 32 turuna yükselmek için sahada varını yoğunu ortaya koyacak olan Afrika'nın güçlü temsilcisi Fildişi Sahili, tarih yazarak büyük bir sürprize imza atmak isteyen Curaçao ile kozlarını paylaşıyor.

Curaçao-Fildişi Sahili maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN GOLÜ

⚽ Curaçao savunmasının hatasını Nicolas Pepe affetmiyor! pic.twitter.com/VkyC7KfYiX — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026

E GRUBU'NDA TARİHİ RANDEVU: SON 32 TURU KAPIDA!

Gruptaki son maçlar öncesinde her iki ülke için de bu 90 dakika tam anlamıyla "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor. Afrika kıtasının köklü ve yıldızlarla dolu kadrosuna sahip olan Fildişi Sahili, sergilediği istikrarlı futbolla gruptan çıkmanın ve adını son 32 turuna yazdırmanın eşiğinde bulunuyor. Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Fildişi Sahili, gruptaki avantajını kaybetmek istemiyor.

Diğer tarafta ise turnuvanın en renkli takımlarından biri olan ve "Mavi Dalga" lakabıyla bilinen Curaçao var. Dünya Kupası sahnesinde dev bir sürprize imza atarak adını bir üst tura yazdırma hayali kuran Curaçao, favori gösterilen rakibi karşısında tüm gücünü sahaya yansıtarak turnuva tarihine geçecek bir sonuca imza atmayı amaçlıyor.

CURAÇAO - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası E Grubu'nda düğümü çözecek olan bu dev karşılaşma, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletindeki ünlü Lincoln Financial Field (Philadelphia Stadyumu) çimlerinde oynanıyor. Mücadele 23:00'te başladı.

CURAÇAO - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, turnuvanın Türkiye'deki resmi ve tek yayıncısı olan TRT Spor ekranlarından canlı, şifresiz ve yüksek çözünürlüklü (HD) kalitede izleyicilerle buluşuyor.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ Curaçao: Room, Brenet, Obispo, Gaari, Floranus, Fonville, Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Chong, Locadia.

Fildişi Sahili: Fofana, Doue, Ousmane Diomande, Kossounou, Operi, Diallo, Kessie, Sangare, Yan Diomande, Pepe, Bonny.