Transfer ateşi yandı! Muriqi Lazio'ya Smolov Fenerbahçe'ye - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Transfer ateşi yandı! Muriqi Lazio'ya Smolov Fenerbahçe'ye

ateşi yandı! Muriqi Lazio'ya Smolov 'ye

Transfer ateşi yandı! Muriqi Lazio'ya Smolov Fenerbahçe'ye

çalışmalarını dört koldan sürdüren , Muriqi'yi yüksek bir bonservis bedeliyle satıp, yerine Rus golcü 'u almak istiyor. Kosovalı yıldız için talip olan Lazio'nun 18 milyon euroya kadar çıktığı bildirilirken, sarı-lacivertlilerin 25 milyon euroda direttiği öğrenildi. İşte detaylar...

Transferde bombaları arka arkaya patlatan 'de hareket devam ediyor. Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, ve 'i renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekipte gözler forvet mevkisine çevrildi. , "Resmi teklif yok" dese de, İtalyan kaynaklar, Vedat Muriqi için ilk etapta 15 milyon euro+3 milyon euro'yu (bonus) gözden çıkaran Lazio'nun, bonusları da teklife ekleyip rakamı net 18 milyon euro'ya yükselttiğini belirtti. Fenerbahçe ise kapıyı 25 milyon euro'dan açtı.

Son Dakika Transfer Haberleri | Lazio'dan Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye yeni teklif!

SMOLOV İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

Lazio'nun Muriqi'yi yüklü bir bonservisle satmayı planladığı takımın gol kralı İmmobile'nin yerine düşündüğü belirtildi. Muriqi'nin gitme ihtimaline karşılık alternatif arayışına hız veren Fenerbahçe ise Lokomotiv Moskova'ya için kiralama teklifi yaptı. 30 yaşındaki forvetin kararı transferde belirleyici olacak. Sezonu Celta Vigo'da (14 maç/ 2 gol) tamamlayan Smolov'un Rus 'nda 39 maçta 14 golü var. Vedat Muriqi satılırsa Fenerbahçe ikinci bir golcü daha almayı planlıyor.

Fenerbahçe Smolov'u listesine aldı

  1. 8.8.2020
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