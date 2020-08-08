Transfer ateşi yandı! Muriqi Lazio'ya Smolov Fenerbahçe'ye

Transferde bombaları arka arkaya patlatan Fenerbahçe'de hareket devam ediyor. Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekipte gözler forvet mevkisine çevrildi. Ali Koç, "Resmi teklif yok" dese de, İtalyan kaynaklar, Vedat Muriqi için ilk etapta 15 milyon euro+3 milyon euro'yu (bonus) gözden çıkaran Lazio'nun, bonusları da teklife ekleyip rakamı net 18 milyon euro'ya yükselttiğini belirtti. Fenerbahçe ise kapıyı 25 milyon euro'dan açtı.

SMOLOV İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

Lazio'nun Muriqi'yi yüklü bir bonservisle satmayı planladığı takımın gol kralı İmmobile'nin yerine düşündüğü belirtildi. Muriqi'nin gitme ihtimaline karşılık alternatif arayışına hız veren Fenerbahçe ise Lokomotiv Moskova'ya Fedor Smolov için kiralama teklifi yaptı. 30 yaşındaki forvetin kararı transferde belirleyici olacak. Sezonu Celta Vigo'da (14 maç/ 2 gol) tamamlayan Smolov'un Rus Milli Takımı'nda 39 maçta 14 golü var. Vedat Muriqi satılırsa Fenerbahçe ikinci bir golcü daha almayı planlıyor.