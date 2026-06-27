Galatasaray'a tarihi gelir! Dursun Özbek tek tek açıkladı

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında konuştu.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ;

"TARİHİ BİR DÖNEM YAŞIYORUZ"

"Olağanüstü genel kurul toplantımızda bir aradayız. Yine kulübümüz için çok önemli kararlar alacağımız bugünde bizlerle birlikte olan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Geriye dönüp baktığımızda, yalnızca sportif başarılarla değil, kurumsal dönüşüm anlamında da tarihi bir dönemi birlikte yaşadığımızı görüyoruz.

"BİZ BAŞARIYI YALNIZCA KUPALARLA ÖLÇMEDİK"

"Futbolda üst üste kazandığımız şampiyonluklar, Avrupa'da yeniden güçlü bir Galatasaray kimliği, kadın voleybol takımımızın Avrupa şampiyonluğu ve amatör branşlarda kazandığımız sayısız kupalar. Bunların her biri hepimizi gururlandırıyor. Ancak biz başarıyı yalnızca kupalarla ölçmedik. Kupalar önemlidir ancak onları kalıcı kılacak olan güçlü bir kulüp yapısıdır. Kalıcı başarı; güçlü tesislerle, güçlü mali yapı ile ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışı ile mümkündür. Göreve geldiğimizden bugüne kadar Galatasaray'ın yarınlarını da inşa etmeye çalışıyoruz. 4 yıldır sizlerden aldığımız yetkilerle önemli projeleri hayata geçirdik."

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞTIK"

"Göreve geldiğimizden bu yana, her zaman aynı anlayışla hareket ettik. Sizlerden hiçbir zaman ne yaptığımızı bilmeden bize güvenmenizi istemedik. Hedeflerimizi anlattık, sonra verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalıştık. Bugün A takımımız, Avrupa standartlarında inşa ettiğimiz Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalarına devam ediyor. Aslantepe Projesi'nin temelini attık. Mecidiyeköy'deki projeyi tamamlama aşamasına geldik, Riva'da ikinci etap inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Bu arazimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi için tüm çalışmaları yaptık. Florya'da kulübümüzün geleceği adına önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Adamızın tapusunu aldık, tüm altyapı ve imar sorunlarını çözdük. Bu vesileyle Adamızda var olan hukuki sorunların çözülmesinde emeği geçen geçmiş yönetimdeki arkadaşlarıma buradan teşekkür gönderiyorum. Kalamış'ta gerekli iyileştirmeleri yaptık. Bu süreçte kulübümüzün mali bağımsızlığa ulaşması açısından en önemli hamleyi yaptık ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık. Bunları yaparken tek bir hedefimiz vardı. Galatasaray'ın sahip olduğu değerleri korumak, büyütmek ve gelecek nesillere gurur duyacağımız çok daha güçlü bir kulüp bırakmak. Değerli Galatasaraylılar, bu dönemde en iyi teklifleri veren firmalarla ilerledik. Her ihtiyacımız olduğunda Galatasaraylılar sahip olduğu güç ve imkanlarla bize destek oldular. Bize destek olan tüm sponsorlarımıza, tüm Galatasaraylılara en içten teşekkürlerimi gönderiyorum."

"KEMERBURGAZ TESİSLERİ BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ"

"Kemerburgaz Tesisleri bizim göz bebeğimizdir. Geriye dönüp baktığımda, Florya'dan Kemerburgaz'a taşınmanın ne kadar doğru bir karar olduğunu görüyorum. Dünya standartlarında bir tesise sahibiz. Okan Hocamızın da belirttiği gibi, futbol takımının artan performansında ve şampiyonluklarımızda yeni tesislerimizin büyük etkisi olmuştur. İkinci faza geçiyoruz. Şimdi akademimizin ve kadın futbol takımımızın buraya taşınmasını planlıyoruz."

GALATASARAY OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA YETKİ İSTENEN PROJELER:

1. LEO Residence: İnşaatı biten ve geçici kabul aşamasına gelen Mecidiyeköy Binamızdaki konut projesi çerçevesinde henüz satılmamış bağımsız bölümlerin değerlendirilmesi.

2. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri: Geçen sene bitirilen 1. Fazın ardından Akademi ve Kadın Futbol takımlarının kullanımı için dört futbol sahası ve kamp tesislerinden oluşan 2. Fazın inşaatının bitirilmesi.

3. Aslantepe Vadisi: Üst kullanım hakkı Kulübümüze kazandırılan Vadistanbul'a bakan 62 dönüm arazide amatör şubelerimizin büyük bölümünü tek çatı altında toplayacak idari binalar, çok amaçlı spor salonları, kamp tesisleri, kapalı yüzme havuzu ve ticari alanların inşa edilmesi.

4. Hasnun Galip Binası: Yerine yeni bina yapmak ya da var olan binayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek inşaat faaliyetlerinin yürütülmesi.

5. Yeni Florya Metin Oktay Spor Tesisi: Halihazırda devam eden Florya Konut Projemize komşu, Kulübümüze tahsisli 19 dönüm spor lejantlı arazide yeni spor tesisi projesi geliştirilmesi.

6. Riva Arazisi: Riva Arazimize komşu 28 dönüm yeni ticari alan için gerekli işlemlerin tamamlanması.

7. Büyükçekmece: Kulübümüze tahsisli 106 dönüm arsa üzerine çok branşlı altyapı tesisi inşa edilmesi

8. Tesislerimiz ile ilgili Tasarruflar: Mecidiyeköy Leo Residence'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde, Burhan Felek Ergün Gürsoy Yüzme Havuzu'nda, Beyoğlu Hasnun Galip Binası'nda, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Yeni Florya Metin Oktay Spor Tesisleri'nde, Küçükçekmece Kürek Tesisleri'nde yer alan kafe, restoran, dükkan, ofis, sergi/etkinlik/reklam alanı ve benzeri alanların; kısmen ve/veya tamamen kiraya verilmesi, tahsisi, bu tesislerle ilgili işletme sözleşmelerinin yapılması, tesislerin geliştirilmesi.

9. Hisse İşlemleri: Kulübümüzün, ilan tarihinde %60.01 payına sahip olduğu iştiraklerinden Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi'nin sermaye piyasasında işlem gören hisse senetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde satın alınması veya ilan tarihindeki mevcut hissesi muhafaza edilmek kayıt ve koşuluyla satılması.

10. Basketbol A.Ş.: Basketbol A.Ş.'nin kurulması, şartlarda mutabık kalınması halinde NBA Europe ligine katılım sağlanması, gerek görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü Kulübümüzde kalmak kaydıyla bir kısım hissenin yatırımcılara satılması.

11. Mağazacılık A.Ş.'nin Muhtemel Halka Arzı: Uygun şartlar oluşması durumunda çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydı ile Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.'nin halka arz edilmesi.

12. Ödentiler: 2026-2027 hesap dönemi için giriş ödentilerinin ve yıllık ödentilerin, 2025-2026 hesap dönemine göre %25 oranında artırılması.

"ASLANTEPE VADİSİ EN ÇOK HEYECANLANDIĞIM PROJE"

"Aslantepe Vadisi, Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğüm ve bu dönem en çok heyecanlandığım projedir. Bu proje ile basketbol, voleybol ve amatör branşları tek çatı altında toplayacağız. Kulübümüz için çok önemli bir eksiği tamamlayacağız."

"TEK AMACIMIZ GALATASARAY'A HİZMET ETMEK"

"Yetki istediğimiz projeleri size ifade ediyorum. Buraya not almışım, "Bunu izah et, söyle" diye bir notum var burada. Ben ve arkadaşlarımın tek bir amacı var; Galatasaray'a hizmet etmek, Galatasaray'ı büyütmek ve Galatasaray'ı çocuklarımıza, torunlarımıza daha büyük bir şekilde teslim etmek. Onun için çalışıyoruz, bütün çabamız bu." ifadelerini kullandı.