Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Franculino Dju iddiası
Galatasaray, forvet hattını genç bir isimle güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların radarına, Midtjylland formasıyla dikkat çeken 21 yaşındaki Franculino Dju girdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 09:39 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 09:40
Danimarka temsilcisi FC Midtjylland forması giyen 21 yaşındaki forvetin Galatasaray scout ekibi tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.
Hem Portekiz hem de Gine-Bissau pasaportuna sahip olan genç oyuncu, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Geçtiğimiz sezon çıktığı 34 resmi maçta 22 gol ve 3 asist üreten Franculino Dju, etkili bitiriciliğiyle öne çıktı.
Galatasaray yönetiminin, olası transfer gelişmelerine karşı alternatif listesini hazır tuttuğu ifade ediliyor.
Genç yaşına rağmen gösterdiği istikrarlı performans, Dju'yu önemli bir yatırım adayı haline getiriyor.
Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde oyuncuyla ilgili girişimlerini hızlandırıp hızlandırmayacağı merakla bekleniyor.
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