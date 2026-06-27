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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Franculino Dju iddiası

Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Franculino Dju iddiası

Galatasaray, forvet hattını genç bir isimle güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların radarına, Midtjylland formasıyla dikkat çeken 21 yaşındaki Franculino Dju girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 09:39 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 09:40
Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Franculino Dju iddiası

Galatasaray, Mauro Icardi ile sözleşme görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da geleceğe yönelik forvet planlamasını sürdürüyor.

Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Franculino Dju iddiası

Sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in arkasında forma rekabeti yaratabilecek genç ve potansiyelli bir golcü arayışına hız verdi.

Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Franculino Dju iddiası

Bu doğrultuda gündeme gelen son isim ise Franculino Dju oldu.

Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Franculino Dju iddiası

Danimarka temsilcisi FC Midtjylland forması giyen 21 yaşındaki forvetin Galatasaray scout ekibi tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.

Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Franculino Dju iddiası

Hem Portekiz hem de Gine-Bissau pasaportuna sahip olan genç oyuncu, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Franculino Dju iddiası

Geçtiğimiz sezon çıktığı 34 resmi maçta 22 gol ve 3 asist üreten Franculino Dju, etkili bitiriciliğiyle öne çıktı.

Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Franculino Dju iddiası

Galatasaray yönetiminin, olası transfer gelişmelerine karşı alternatif listesini hazır tuttuğu ifade ediliyor.

Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Franculino Dju iddiası

Genç yaşına rağmen gösterdiği istikrarlı performans, Dju'yu önemli bir yatırım adayı haline getiriyor.

Galatasaray'dan forvete sürpriz aday! Franculino Dju iddiası

Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde oyuncuyla ilgili girişimlerini hızlandırıp hızlandırmayacağı merakla bekleniyor.

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