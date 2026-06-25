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Haberler Dünya Kupası Ekvador - Almanya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Ekvador - Almanya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 Dünya Kupası E Grubu son maçında lider Almanya, grupta henüz galibiyeti bulunmayan Ekvador ile kozlarını paylaşıyor. Gruba fırtına gibi başlayan Panzerler seriyi sürdürmek isterken, Ekvador ise sürpriz peşinde. Ekvador - Almanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 22:51 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 23:15
Ekvador - Almanya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamalarının sonuna gelinirken heyecan ve tempo zirve yaptı. Futbolseverleri ekran başına kilitleyen dev organizasyonda, E Grubu'nun kaderini tayin edecek üçüncü ve son maçlar sahne alıyor. Turnuvaya mükemmel bir başlangıç yapan ve gruptan lider çıkmayı garantileyen Almanya, grupta henüz galibiyet yüzü göremeyen Ekvador ile karşı karşıya geliyor.

Ekvador-Almanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

MAÇIN 11'LERİ

Ekvador: Galindez, Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie, Yeboah, Vite, Caicedo, Angulo, Plata, Valencia

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Pavlovic, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

EKVADOR - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası'ndaki bu nefes kesen mücadele, New Jersey'deki ünlü MetLife Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma 25 Haziran Perşembe günü saat 23:00'te başladı.

EKVADOR - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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