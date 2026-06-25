Ekvador - Almanya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamalarının sonuna gelinirken heyecan ve tempo zirve yaptı. Futbolseverleri ekran başına kilitleyen dev organizasyonda, E Grubu'nun kaderini tayin edecek üçüncü ve son maçlar sahne alıyor. Turnuvaya mükemmel bir başlangıç yapan ve gruptan lider çıkmayı garantileyen Almanya, grupta henüz galibiyet yüzü göremeyen Ekvador ile karşı karşıya geliyor.

Ekvador-Almanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

MAÇIN 11'LERİ

Ekvador: Galindez, Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie, Yeboah, Vite, Caicedo, Angulo, Plata, Valencia

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Pavlovic, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ Almanya golle başladı! Leroy Sane düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. pic.twitter.com/lLHJhZZnTM — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026

⚽ Ekvador'un cevabı gecikmedi! Nilson Angulo ceza sahasına girmeden vurdu ve Neuer'i avladı! pic.twitter.com/JIi5DnfkNm — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026

EKVADOR - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası'ndaki bu nefes kesen mücadele, New Jersey'deki ünlü MetLife Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma 25 Haziran Perşembe günü saat 23:00'te başladı.

EKVADOR - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.