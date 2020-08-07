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Fenerbahçe transferleri birer birer nasıl açıklıyor? İşte o plan ve gerçekler
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, 6 Ağustos Perşembe günü yeni transferlerini bir bir açıkladı. Daha önce TFF'nin limit kararını eleştiren Fenerbahçe'nin birden bire Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak transferlerini yapmayı şaşkınlıkla karşılanırken, kulübün stratejisi belli oldu. İşte detaylar...
7 Ağustos 2020 Cuma 09:52
Güncelleme: 07.08.2020 10:00
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Fenerbahçe üst üste transfer bombalarını patlatıyor. Üstelik 64 milyon Euro olan takım harcama bütçesini TFF'nin açıkladığı 18.8 milyon Euro'ya indirmek zorunda olmasına rağmen...
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Peki Fenerbahçe neye güvenerek bu transferleri gerçekleştiriyor? Gerçekleştirdiği bu transferlere Türkiye Futbol Federasyonu izin verecek mi? Futbolcuların lisanslarını tescil edecek mi? Hürriyet dün bu konu ile ilgili olarak ileri gelenlerin düşüncelerine başvurdu. Ortaya çıkan tablo şu:
"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK AMA TFF ENGELİNİ AŞAMADIK" Fenerbahçe eğer transferin son gününe kadar yeni kaynak yaratır, bankalarla borç yapılandırmaya gidip, oyuncu satışı gerçekleştirebilirse bu transferlere TFF'den izin alır.
Ama ortada öyle rakamlar var ki bu ihtimalin gerçekleşme olasılığı çok düşük. Peki öyleyse Fenerbahçe ne yapmaya çalışıyor? Gelin bunları maddeler halinde sıralayalım.
1- Sarı lacivertliler her ne olursa olsun transferleri yapıp Futbol Federasyonu'nun önüne koyacak. TFF lisans vermezse dönüp taraftarına "Biz elimizden geleni yaptık ama TFF engelini aşamadık" diyerek sezona düşük bütçeli bir takımla başlayacaklar.