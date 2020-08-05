Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gözdesi Trezeguet için karar çıktı! Gelecek sezon... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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ve 'ın gözdesi Trezeguet için karar çıktı! Gelecek sezon...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gözdesi Trezeguet için karar çıktı! Gelecek sezon...

ve 'da son dakika haberi... Süper Lig'in iki dev kulübü, şu anda Aston Villa forması giyen in kiralık transferi için ciddi temaslarda bulunurken, İngiliz kulübünden sürpriz bir çıkış geldi. Peki, Trezeguet gelecek sezon Türkiye'ye gelecek mi? İşte cevabı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

ve 'ın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Kasımpaşalı eski futbolcu Trezguet için, Aston Ville kulübünden son karar çıktı.

Buna göre kulüp yönetimi, yaz sezonunda oyuncusundan vazgeçmeyi düşünmüyor. Aktarılan bilgilere göre Trezeguet ile Fenerbahçe ve Galatasaray yakından ilgilenirken, Başakşehir de nabız yoklamıştı.

GÖRÜŞMELER YAPILDI AMA
Kısa süre öncesinde kadar Fenerbahçe ve Galatasaraylı yetkililerle birebir transfer görüşmesi yapıldığı belirtilirken, Mısırlı yıldızın sezonun son maçlarında performansını yükselttiğine dikkat çekildi ve ayrılık kararından dönüldüğü kaydedildi.

TÜRK KULÜPLERİ HAZIRDA BEKLİYOR
Öte yandan Türk kulüplerinin Aston Villa'ya, i kiralık almak için 2 milyon euro ödeyebileceği ve oyuncuya da yıllık 1.5 milyon euro verebileceği, bu karardan dönülmediği ifade edildi.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 12:23
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