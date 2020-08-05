Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gözdesi Trezeguet için karar çıktı! Gelecek sezon...
Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iki dev kulübü, şu anda Aston Villa forması giyen Trezeguet'in kiralık transferi için ciddi temaslarda bulunurken, İngiliz kulübünden sürpriz bir çıkış geldi. Peki, Trezeguet gelecek sezon Türkiye'ye gelecek mi? İşte cevabı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Kasımpaşalı eski futbolcu Trezguet için, Aston Ville kulübünden son karar çıktı.
Buna göre kulüp yönetimi, yaz transfer sezonunda oyuncusundan vazgeçmeyi düşünmüyor. Aktarılan bilgilere göre Trezeguet ile Fenerbahçe ve Galatasaray yakından ilgilenirken, Başakşehir de nabız yoklamıştı.
GÖRÜŞMELER YAPILDI AMA
Kısa süre öncesinde kadar Fenerbahçe ve Galatasaraylı yetkililerle birebir transfer görüşmesi yapıldığı belirtilirken, Mısırlı yıldızın sezonun son maçlarında performansını yükselttiğine dikkat çekildi ve ayrılık kararından dönüldüğü kaydedildi.
TÜRK KULÜPLERİ HAZIRDA BEKLİYOR
Öte yandan Türk kulüplerinin Aston Villa'ya, Trezeguet'i kiralık almak için 2 milyon euro ödeyebileceği ve oyuncuya da yıllık 1.5 milyon euro verebileceği, bu karardan dönülmediği ifade edildi.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 05.08.2020 12:23
- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gözdesi Trezeguet için karar çıktı! Gelecek sezon...
- İlk hocası Merih Demiral'ı anlattı! Fotoğraflarına bakınca...
- Hasan Ali Kaldırım'a Fenerbahçe'den teklif geldi mi? Menajeri açıkladı!
- İşte harcama limitleriyle ilgili merak edilenler!
- Yönetim çılgına döndü! Hasan Ali'den Fenerbahçe'ye ret
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi! Galatasaray o isimle el sıkıştı
- Terim'den flaş karar! İki önemli ismi kadroda tutacak
- Fenerbahçe'de limit operasyonu! 7 isimle yollar ayrılıyor
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bekle dedi o Galatasaray'a gitti! Arda ve 1 bomba daha...
- İşte Erol Bulut'un istediği ilk transfer! Fenerbahçe...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gözdesi Trezeguet için karar çıktı! Gelecek sezon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.