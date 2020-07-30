Smolov müjdesi

Forvete kaliteli bir golcü almak isteyen Fenerbahçe, Fedor Smolov'u İstanbul'a getiriyor... Rus basınında yer alan haberlerde, 30 yaşındaki forvetin önümüzdeki hafta İstanbul'a giderek sarı-lacivertli kulüple masaya oturmasının beklendiği bildirildi. Bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan tecrübeli oyuncu, ocak ayında Celta Vigo'ya kiralanmıştı. La Liga'da 14 maçta 2 gol atan Smolov, İspanyol ekibi opsiyon hakkını kullanmayınca Lokomotiv'e geri döndü.

LOKO DÜŞÜNMÜYOR

Rus ekibinin, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Smolov'u kadroda düşünmediği belirtilirken, oyuncunun yeni sezonda da büyük olasılıkla kiraya verileceği ifade ediliyor. Kariyerinde Feyenoord, Anzi, Dinamo Moskova ve Krasnodar gibi takımlarda forma giyen Fedor Smolov, 318 maçta 93 gol kaydetti; 35 tane de asist gerçekleştirdi. İstenmesi halinde kanatta da oynayabilen tecrübeli forvetin, 39 kez terlettiği Rusya Milli Takımı formasıyla da 14 golü bulunuyor.