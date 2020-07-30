Smolov müjdesi
Rus basını, Celta ile kiralık kontratı biten 30 yaşındaki forvetin, Fenerbahçe ile görüşmek için haftaya İstanbul’a gideceğini duyurdu.
Forvete kaliteli bir golcü almak isteyen Fenerbahçe, Fedor Smolov'u İstanbul'a getiriyor... Rus basınında yer alan haberlerde, 30 yaşındaki forvetin önümüzdeki hafta İstanbul'a giderek sarı-lacivertli kulüple masaya oturmasının beklendiği bildirildi. Bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan tecrübeli oyuncu, ocak ayında Celta Vigo'ya kiralanmıştı. La Liga'da 14 maçta 2 gol atan Smolov, İspanyol ekibi opsiyon hakkını kullanmayınca Lokomotiv'e geri döndü.
LOKO DÜŞÜNMÜYOR
Rus ekibinin, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Smolov'u kadroda düşünmediği belirtilirken, oyuncunun yeni sezonda da büyük olasılıkla kiraya verileceği ifade ediliyor. Kariyerinde Feyenoord, Anzi, Dinamo Moskova ve Krasnodar gibi takımlarda forma giyen Fedor Smolov, 318 maçta 93 gol kaydetti; 35 tane de asist gerçekleştirdi. İstenmesi halinde kanatta da oynayabilen tecrübeli forvetin, 39 kez terlettiği Rusya Milli Takımı formasıyla da 14 golü bulunuyor.
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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