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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Smolov müjdesi

Smolov müjdesi

Rus basını, Celta ile kiralık kontratı biten 30 yaşındaki forvetin, ile görüşmek için haftaya ’a gideceğini duyurdu.

Forvete kaliteli bir golcü almak isteyen , 'u 'a getiriyor... Rus basınında yer alan haberlerde, 30 yaşındaki forvetin önümüzdeki hafta İstanbul'a giderek sarı-lacivertli kulüple masaya oturmasının beklendiği bildirildi. Bonservisi 'da bulunan tecrübeli oyuncu, ocak ayında Celta Vigo'ya kiralanmıştı. 'da 14 maçta 2 gol atan Smolov, İspanyol ekibi opsiyon hakkını kullanmayınca Lokomotiv'e geri döndü.

LOKO DÜŞÜNMÜYOR

Rus ekibinin, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Smolov'u kadroda düşünmediği belirtilirken, oyuncunun yeni sezonda da büyük olasılıkla kiraya verileceği ifade ediliyor. Kariyerinde Feyenoord, Anzi, ve gibi takımlarda forma giyen Fedor Smolov, 318 maçta 93 gol kaydetti; 35 tane de asist gerçekleştirdi. İstenmesi halinde kanatta da oynayabilen tecrübeli forvetin, 39 kez terlettiği Rusya formasıyla da 14 golü bulunuyor.

  1. 30.7.2020
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