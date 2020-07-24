Gist dönüyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Gist dönüyor

Gist dönüyor

Gist dönüyor

Potada transferleri sürdüren 'nun eski oyuncusu 'i de kadrosuna katmak istediği bildirildi.

Potada transferleri sürdüren 'nun eski oyuncusu 'i de kadrosuna katmak istediği bildirildi. 4 numara pozisyonu için arayışlarda bulunan sarı-lacivertli ekip, serbest oyuncu konumundaki Gist'i geri getirmeyi hedefliyor. 2011-12 sezonunda F.Bahçe forması giyen 33 yaşındaki Gist; Malaga, Panathinaikos ve son olarak Kızılyıldız'da oynamıştı.
  1. 24.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gist dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA