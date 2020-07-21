Karagümrük’ten Brahim listede - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Karagümrük’ten Brahim listede

’ten Brahim listede

Karagümrük’ten Brahim listede

, 'ün 25 yaşındaki sol açığı Brahim Darri'yi de listesine aldı. pasaportu taşıyan Faslı oyuncu bu sezon 1. 'de 4 gol ve 1 asistle oynadı. Darri, 'nun eski kulübü 'den Karagümrük'e gelmişti.

, 'ün 25 yaşındaki sol açığı Brahim Darri'yi de listesine aldı. pasaportu taşıyan Faslı oyuncu bu sezon 1. 'de 4 gol ve 1 asistle oynadı. Darri, 'nun eski kulübü 'den Karagümrük'e gelmişti.

  1. 21.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karagümrük’ten Brahim listede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA