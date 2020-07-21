Karagümrük’ten Brahim listede

Fenerbahçe, Karagümrük'ün 25 yaşındaki sol açığı Brahim Darri'yi de listesine aldı. Hollanda pasaportu taşıyan Faslı oyuncu bu sezon 1. Lig'de 4 gol ve 1 asistle oynadı. Darri, Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübü NEC Nijmegen'den Karagümrük'e gelmişti.