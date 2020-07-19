Fenerbahçe’den Enes Kanter açıklaması: Kulübümüzün kapıları kendisine kapalıdır
Fenerbahçe Kulübü, FETÖ üyesi basketbolcu Enes Kanter'in yaptığı paylaşım sonrasında resmi kanallardan bir açıklama yayınladı. Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı açıklamada "Kulübümüzün kapıları kendisine kapalıdır" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
Enes Kanter isimli şahıs, sosyal medya hesaplarından ilk olarak 1 Haziran 2020 tarihinde, ikinci olarak ise bugün, yine aynı cümlelerle bazı paylaşımlarda bulunmuştur.
Kısa bir süre içinde aynı cümlelerle iki kez yaptığı, kulübümüzü ilgilendiren ve amacı bizce meçhul paylaşımlarına yönelik açıklığa kavuşturmamız gereken bir hususta kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.
Ülkemize ve bayrağımıza sadakatsizlik eden, ismi terör örgütleri ile yan yana anılmış ve kulübümüzden ayrıldığı dönemde davranışları camiamızca çok iyi bilinen bu şahısla kulübümüzün ne şu aşamada ne de gelecekte herhangi bir ilişkisi olmamıştır, olamaz.
Bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz ki;
Kulübümüzün kapıları kendisine ve kendisi gibilere sonsuza dek kapalıdır ve öyle kalacaktır.
- 19.07.2020
- Fenerbahçe’den Enes Kanter açıklaması: Kulübümüzün kapıları kendisine kapalıdır
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