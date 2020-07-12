Fenerbahçe 3 koldan! Transfer harekatı başlıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Fener 3 koldan! Transfer harekatı başlıyor

3 koldan! Transfer harekatı başlıyor

Fenerbahçe 3 koldan! Transfer harekatı başlıyor

hız veren 'de görüşmeler devam ediyor. için Roma’dan yanıt bekleyen sarı-lacivertliler, ve için de temasları sürdürüyor.

hız veren 'de görüşmeler devam ediyor. için Roma'ya resmi teklifini ileten yönetim rotayı ile 'e çevirdi. Savunmayı sağlama almak isteyen sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Kaan'ı ikna etmeye çalışırken, kulübü ile de pazarlık masasına oturacak. forması ile bu sezon 6 gol atan stoper Alpaslan için de teklif hazırlandığı ifade ediliyor.

LİMİT KARARI BEKLENİYOR
Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile daha önce anlaşma sağlayan yönetimin, resmi imzaları attırmak içinse 'nin gelecek sezon için açıklayacağı harcama limitlerini beklediği dile getirildi. Kovid-19 nedeniyle esnetilmesi beklenen harcama limitleri istenen düzeye gelirse kaliteli 1-2 yabancı yıldızın daha kadroya katılması hedefleniyor. Trezeguet (kanat), Gustavo Scarpa (10 numara), Artem Dzyuba (forvet) ve Jan Vertonghen (stoper) radarda yer alan isimlerden bazıları...

  1. 12.7.2020
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