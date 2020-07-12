Fenerbahçe 3 koldan! Transfer harekatı başlıyor
Transfere hız veren Fenerbahçe'de görüşmeler devam ediyor. Diego Perotti için Roma’dan yanıt bekleyen sarı-lacivertliler, Kaan Ayhan ve Alpaslan Öztürk için de temasları sürdürüyor.
Transfere hız veren Fenerbahçe'de görüşmeler devam ediyor. Diego Perotti için Roma'ya resmi teklifini ileten yönetim rotayı Kaan Ayhan ile Alpaslan Öztürk'e çevirdi. Savunmayı sağlama almak isteyen sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Kaan'ı ikna etmeye çalışırken, kulübü Fortuna Düsseldorf ile de pazarlık masasına oturacak. Göztepe forması ile bu sezon 6 gol atan stoper Alpaslan için de teklif hazırlandığı ifade ediliyor.
LİMİT KARARI BEKLENİYOR
Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile daha önce anlaşma sağlayan yönetimin, resmi imzaları attırmak içinse TFF'nin gelecek sezon için açıklayacağı harcama limitlerini beklediği dile getirildi. Kovid-19 nedeniyle esnetilmesi beklenen harcama limitleri istenen düzeye gelirse kaliteli 1-2 yabancı yıldızın daha kadroya katılması hedefleniyor. Trezeguet (kanat), Gustavo Scarpa (10 numara), Artem Dzyuba (forvet) ve Jan Vertonghen (stoper) radarda yer alan isimlerden bazıları...
- 12.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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