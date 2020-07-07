Emre Belözoğlu Süper Lig'de dört farklı onyılda gol atan ilk futbolcu oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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'de dört farklı onyılda gol atan ilk futbolcu oldu!

Emre Belözoğlu Süper Lig'de dört farklı onyılda gol atan ilk futbolcu oldu!

'in 31. haftasında ile deplasmanda 1-1 berabere kalan 'de tarihe geçti. Sarı-lacivertli takımın beraberlik golünü kaydeden 40 yaşındaki efsane isim, Süper Lig'de 4 farklı onyılda (90'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'ler) gol atan ilk futbolcu oldu.

karşısında ikinci yarıda oyuna girip maçın gidişatını değiştiren , tarihe geçen bir performans sergiledi.

81'de attığı golle skoru 1-1'e getiren 40 yaşındaki efsane isim, bu sezon ligde ikinci kez ağları havalandırırken, 2020 yılındaki ilk golünü kaydetti.

1980 doğumlu Emre Belözoğlu böylece tarihinde dört farklı onyılda gol atan ilk oyuncu oldu.

Tecrübeli oyuncu; 1990'lar, 2000'ler, 2010'lardan sonra 2020'de de gol atmayı başardı.

  1. 07.07.2020
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