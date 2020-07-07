Emre Belözoğlu Süper Lig'de dört farklı onyılda gol atan ilk futbolcu oldu!
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu tarihe geçti. Sarı-lacivertli takımın beraberlik golünü kaydeden 40 yaşındaki efsane isim, Süper Lig'de 4 farklı onyılda (90'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'ler) gol atan ilk futbolcu oldu.
Gençlerbirliği karşısında ikinci yarıda oyuna girip maçın gidişatını değiştiren Emre Belözoğlu, tarihe geçen bir performans sergiledi.
81'de attığı golle skoru 1-1'e getiren 40 yaşındaki efsane isim, bu sezon ligde ikinci kez ağları havalandırırken, 2020 yılındaki ilk golünü kaydetti.
1980 doğumlu Emre Belözoğlu böylece Süper Lig tarihinde dört farklı onyılda gol atan ilk oyuncu oldu.
Tecrübeli oyuncu; 1990'lar, 2000'ler, 2010'lardan sonra 2020'de de gol atmayı başardı.
- 07.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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