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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Kalinic de ayrılıyor

Kalinic de ayrılıyor

Obradovic'in bırakmasının ardından yaprak dökümü beklenen Fenerbahçe Beko'da Nikola Kalinic de takımdan ayrılıyor.

Kontratı biten Sırp oyuncu için ve eski takımı Kızılyıldız'ın devrede olduğu bildirildi. Sırp basını, 28 yaşındaki Kalinic'in Kızılyıldız yerine mali şartları daha güçlü olan Maccabi Tel Aviv'e gideceğini yazdı.

  1. 27.6.2020
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