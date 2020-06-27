Kalinic de ayrılıyor
Obradovic'in bırakmasının ardından yaprak dökümü beklenen Fenerbahçe Beko'da Nikola Kalinic de takımdan ayrılıyor.
Kontratı biten Sırp oyuncu için Maccabi Tel Aviv ve eski takımı Kızılyıldız'ın devrede olduğu bildirildi. Sırp basını, 28 yaşındaki Kalinic'in Kızılyıldız yerine mali şartları daha güçlü olan Maccabi Tel Aviv'e gideceğini yazdı.
- 27.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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