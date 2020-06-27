Kalinic de ayrılıyor

Kontratı biten Sırp oyuncu için Maccabi Tel Aviv ve eski takımı Kızılyıldız'ın devrede olduğu bildirildi. Sırp basını, 28 yaşındaki Kalinic'in Kızılyıldız yerine mali şartları daha güçlü olan Maccabi Tel Aviv'e gideceğini yazdı.