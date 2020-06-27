Berke Özer 1 yıl daha Westerlo’da

Berke Özer, Belçika ekibi Westerlo ile kiralık sözleşmesini 1 yıl uzattı. 20 yaşındaki file bekçisi sosyal medya hesabından, "Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum" derken, sarı-lacivertli kulüp de, "Genç kalecimiz Berke Özer'in gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" mesajını paylaştı.