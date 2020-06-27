Berke Özer 1 yıl daha Westerlo’da - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Berke Özer 1 yıl daha Westerlo’da

1 yıl daha ’da

Berke Özer 1 yıl daha Westerlo’da

, ekibi ile kiralık sözleşmesini 1 yıl uzattı. 20 yaşındaki file bekçisi hesabından, "Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum" derken, sarı-lacivertli kulüp de, "Genç kalecimiz Berke Özer'in gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" mesajını paylaştı.

Berke Özer, ekibi ile kiralık sözleşmesini 1 yıl uzattı. 20 yaşındaki file bekçisi hesabından, "Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum" derken, sarı-lacivertli kulüp de, "Genç kalecimiz 'in gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" mesajını paylaştı.

  1. 27.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Berke Özer 1 yıl daha Westerlo’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA