Fenerbahçe Malatya’yı ağırlıyor
Son iki resmi maçını kaybeden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ne katılma şansını sürdürmek için Kadıköy’de 3 puan arıyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında bugün sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.30'da başlıyor. Ligde son 9 haftada sadece 6 puan alabilen sarı-lacivertli ekipte hedef kazanıp, moral bulmak. Amaç hiç değilse ilk 4'e girerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak. Tehlike bölgesinin hemen üstünde yer alan Malatyaspor'un da şiddetle puana ihtiyacı var. Kritik karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.
Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. 3 maçı sarı-lacivertliler, 1'ini sarı-siyahlılar kazandı, bir karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
CEZASI BİTEN EMRE KULÜBEDE
Kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Emre Belözoğlu bu akşam takımdaki yerini alacak. Emre'nin yedek soyunması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, kulübede teknik sorumlu Tahir Karapınar ile birlikte takımı idare edecek.
SERDAR AZİZ GÖREVE
Kanarya'da sakatlığı geçen Serdar Aziz formasını geri alıyor. Savunmanın göbeğinde bu akşam tecrübeli oyuncu ile birlikte Falette yer alacak. Luiz Gustavo orta sahaya dönerken, Ferdi Kadıoğlu da ilk 11'de olacak. İdmanda sakatlanan ve adalesinde yırtık+kanama tespit edilen Tolga Ciğerci kadroda yok.
- 27.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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