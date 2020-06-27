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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Malatya’yı ağırlıyor

Fenerbahçe Malatya’yı ağırlıyor

Son iki resmi maçını kaybeden , ’ne katılma şansını sürdürmek için ’de 3 puan arıyor.

, 'in 29. haftasında bugün sahasında BtcTurk ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.30'da başlıyor. Ligde son 9 haftada sadece 6 puan alabilen sarı-lacivertli ekipte hedef kazanıp, moral bulmak. Amaç hiç değilse ilk 4'e girerek 'ne katılmak. Tehlike bölgesinin hemen üstünde yer alan Malatyaspor'un da şiddetle puana ihtiyacı var. Kritik karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. 3 maçı sarı-lacivertliler, 1'ini sarı-siyahlılar kazandı, bir karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

CEZASI BİTEN EMRE KULÜBEDE
Kart cezası nedeniyle maçında forma giyemeyen Emre Belözoğlu bu akşam takımdaki yerini alacak. Emre'nin yedek soyunması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, kulübede teknik sorumlu ile birlikte takımı idare edecek.

SERDAR AZİZ GÖREVE
Kanarya'da sakatlığı geçen formasını geri alıyor. Savunmanın göbeğinde bu akşam tecrübeli oyuncu ile birlikte Falette yer alacak. Luiz Gustavo orta sahaya dönerken, Ferdi Kadıoğlu da ilk 11'de olacak. İdmanda sakatlanan ve adalesinde yırtık+kanama tespit edilen kadroda yok.

  1. 27.6.2020
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