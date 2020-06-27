Fenerbahçe Malatya’yı ağırlıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında bugün sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.30'da başlıyor. Ligde son 9 haftada sadece 6 puan alabilen sarı-lacivertli ekipte hedef kazanıp, moral bulmak. Amaç hiç değilse ilk 4'e girerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak. Tehlike bölgesinin hemen üstünde yer alan Malatyaspor'un da şiddetle puana ihtiyacı var. Kritik karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. 3 maçı sarı-lacivertliler, 1'ini sarı-siyahlılar kazandı, bir karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



CEZASI BİTEN EMRE KULÜBEDE

Kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Emre Belözoğlu bu akşam takımdaki yerini alacak. Emre'nin yedek soyunması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, kulübede teknik sorumlu Tahir Karapınar ile birlikte takımı idare edecek.



SERDAR AZİZ GÖREVE

Kanarya'da sakatlığı geçen Serdar Aziz formasını geri alıyor. Savunmanın göbeğinde bu akşam tecrübeli oyuncu ile birlikte Falette yer alacak. Luiz Gustavo orta sahaya dönerken, Ferdi Kadıoğlu da ilk 11'de olacak. İdmanda sakatlanan ve adalesinde yırtık+kanama tespit edilen Tolga Ciğerci kadroda yok.