Rıdvan Dilmen Caner Erkin'in Fenerbahçe forması giyeceğini açıkladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

'in forması giyeceğini açıkladı!

Rıdvan Dilmen Caner Erkin'in Fenerbahçe forması giyeceğini açıkladı!

'nin yeni transferini açıkladı. Ünlü yorumcu, 'tan ayrılması kesinleşen 'in sezon sonunda sarı-lacivertli takıma döneceğini söyledi.

NTV yorumcusu , 'tan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan hakkında açıklaması yaptı.

Caner Erkin'in süreci hakkında konuşan Dilmen, "Büyük bir sürpriz olmazsa Caner Erkin sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidecek" dedi.

G.SARAY PEŞİNATI YATIRMADI F.BAHÇE ALDI!
Fenerbahçe ile arasında krize neden olan Yandaş'ın transfer süreci hakkında da konuşan Dilmen, ""Galatasaray peşinatını ödeseydi Galatasaray'da olacaktı Mert Hakan. Peşinatı yatırmadılar Fenerbahçe aldı. Bunda ne var?" şeklinde konuştu.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 00:19
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