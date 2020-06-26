Rıdvan Dilmen Caner Erkin'in Fenerbahçe forması giyeceğini açıkladı!
Fenerbahçe'nin yeni transferini Rıdvan Dilmen açıkladı. Ünlü yorumcu, Beşiktaş'tan ayrılması kesinleşen Caner Erkin'in sezon sonunda sarı-lacivertli takıma döneceğini söyledi.
NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'tan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Caner Erkin hakkında Fenerbahçe açıklaması yaptı.
Caner Erkin'in transfer süreci hakkında konuşan Dilmen, "Büyük bir sürpriz olmazsa Caner Erkin sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidecek" dedi.
G.SARAY PEŞİNATI YATIRMADI F.BAHÇE ALDI!
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında krize neden olan Mert Hakan Yandaş'ın transfer süreci hakkında da konuşan Dilmen, ""Galatasaray peşinatını ödeseydi Galatasaray'da olacaktı Mert Hakan. Peşinatı yatırmadılar Fenerbahçe aldı. Bunda ne var?" şeklinde konuştu.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 00:19
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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