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24 Haziran 2020, Çarşamba
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: Emre’yi ben akladım

Dyer: Emre’yi ben akladım

için eski takım arkadaşından ilginç bir açıklama geldi. , Newcastle oynadığı dönemde 'ya ırkçılık yaptığı iddia edilen Emre'yi mahkemede akladığını belirtip, " benim şahitlik yapmamı istemişti. Hiçbir şey duymamıştım ama Emre için yemin ettim, onu akladım" dedi.

Emre Belözoğlu için eski takım arkadaşından ilginç bir açıklama geldi. , Newcastle oynadığı dönemde 'ya ırkçılık yaptığı iddia edilen Emre'yi mahkemede akladığını belirtip, " benim şahitlik yapmamı istemişti. Hiçbir şey duymamıştım ama Emre için yemin ettim, onu akladım" dedi.


  1. 24.6.2020
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