Dyer: Emre’yi ben akladım

Emre Belözoğlu için eski takım arkadaşından ilginç bir açıklama geldi. Dyer, Newcastle oynadığı dönemde Evertonlı Yobo'ya ırkçılık yaptığı iddia edilen Emre'yi mahkemede akladığını belirtip, "Kulüp benim şahitlik yapmamı istemişti. Hiçbir şey duymamıştım ama Emre için yemin ettim, onu akladım" dedi.



