Fenerbahçe Pellegrini ile 7 kez görüştü!

Ersun Yanal'ın istifasının ardından aylardır hoca arayan Fenerbahçe'de ismi en çok öne çıkanlardan biri Manuel Pellegrini'ydi.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 66 yaşındaki teknik adam ile telekonferans yöntemi ile 7 kez görüştüğü öğrenildi. İkilinin bu görüşmelerde tercüman kullanmadığı, Pellegrini'nin Türk futbolu, İstanbul ve F.Bahçe hakkındaki bilgisinin Koç'u etkilediği kaydedildi. Ali Koç ile Pellegrini arasındaki konuşmalarda para konuşulmazken, F.Bahçe'nin patronu, başarı zorunluluğundan bahsetti.



Şilili teknik adam ise rahat çalışabilmesi için nelere ihtiyaç duyduğunu anlattı, kendisine verilecek imkanları sorguladı. Deneyimli teknik adam, River Plate, Real Madrid, Manchester City gibi devleri de çalıştırdı.