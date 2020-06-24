Fenerbahçe Pellegrini ile 7 kez görüştü!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un şubat ayından bu yana Şilili teknik adam ile 7 kez telekonferans yöntemiyle görüştüğü ortaya çıktı.
Ersun Yanal'ın istifasının ardından aylardır hoca arayan Fenerbahçe'de ismi en çok öne çıkanlardan biri Manuel Pellegrini'ydi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 66 yaşındaki teknik adam ile telekonferans yöntemi ile 7 kez görüştüğü öğrenildi. İkilinin bu görüşmelerde tercüman kullanmadığı, Pellegrini'nin Türk futbolu, İstanbul ve F.Bahçe hakkındaki bilgisinin Koç'u etkilediği kaydedildi. Ali Koç ile Pellegrini arasındaki konuşmalarda para konuşulmazken, F.Bahçe'nin patronu, başarı zorunluluğundan bahsetti.
Şilili teknik adam ise rahat çalışabilmesi için nelere ihtiyaç duyduğunu anlattı, kendisine verilecek imkanları sorguladı. Deneyimli teknik adam, River Plate, Real Madrid, Manchester City gibi devleri de çalıştırdı.
- 24.6.2020
- Fenerbahçe'ye süper kanat! İtalya'dan geliyor
- Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkasını açıklıyoruz! Meğer Galatasaray...
- Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 'Yeni Cengiz Ünder' İtalya'nın gözdesi oldu
- Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mandzukic savaşı
- Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımdan ayrılacak mı? Gizli görüşme ortaya çıktı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe Pellegrini ile 7 kez görüştü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.