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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Pellegrini ile 7 görüşme!

Pellegrini ile 7 kez görüştü!

Fenerbahçe Pellegrini ile 7 kez görüştü!

Başkanı ’un şubat ayından bu yana Şilili teknik adam ile 7 kez telekonferans yöntemiyle görüştüğü ortaya çıktı.

Ersun Yanal'ın istifasının ardından aylardır hoca arayan 'de ismi en çok öne çıkanlardan biri 'ydi.

Fenerbahçe Başkanı 'un 66 yaşındaki teknik adam ile telekonferans yöntemi ile 7 kez görüştüğü öğrenildi. İkilinin bu görüşmelerde tercüman kullanmadığı, Pellegrini'nin Türk futbolu, ve F.Bahçe hakkındaki bilgisinin Koç'u etkilediği kaydedildi. Ali Koç ile Pellegrini arasındaki konuşmalarda para konuşulmazken, F.Bahçe'nin patronu, başarı zorunluluğundan bahsetti.

Şilili teknik adam ise rahat çalışabilmesi için nelere ihtiyaç duyduğunu anlattı, kendisine verilecek imkanları sorguladı. Deneyimli teknik adam, , , gibi devleri de çalıştırdı.

  1. 24.6.2020
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