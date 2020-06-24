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24 Haziran 2020, Çarşamba
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'ye müjdesi! Geri dönüyor

Fenerbahçe'ye Giuliano müjdesi! Geri dönüyor

'nin takımdan ayrılan Max Kruse'nin yerine 'yu tekrar kadroya katmak istediği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin 10.5 milyon euro bedelle ’a sattığı yıldızın tekrar Çubuklu’yu giyebileceği iddia edildi.

Bir sezon formasını giydiği F.Bahçe'den 2018-2019 öncesi 'a olan 'da flaş gelişme... Sarı-lacivertlilerin 10.5 milyon euro bedelle sattığı 'nın döneceği iddia edildi. 30 yaşındaki Sambacı'nın bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Arap ekibini alacakları ödenmediği gerekçesiyle 'ya şikayet ettiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun serbest kalması halinde 'nin eski yıldızını kadroya katmak istediği kaydedildi. Yönetici Selahattin Baki'nin bu oyuncunun transferinde etkin rol oynayacağı da ifade edildi.

Giuliano, 2017-18'de formasını giydiği Fenerbahçe ile 21 gole direkt katkı sağladı. Sambacı, 34 resmi maçta 15 kez rakip fileleri havalandırmış, 6 da asist yapmıştı.

  1. 24.6.2020
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