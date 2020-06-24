Fenerbahçe'ye Giuliano müjdesi! Geri dönüyor
Fenerbahçe'nin takımdan ayrılan Max Kruse'nin yerine Giuliano'yu tekrar kadroya katmak istediği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin 10.5 milyon euro bedelle Al Nassr’a sattığı Brezilyalı yıldızın tekrar Çubuklu’yu giyebileceği iddia edildi.
Bir sezon formasını giydiği F.Bahçe'den 2018-2019 öncesi Al Nassr'a transfer olan Giuliano'da flaş gelişme... Sarı-lacivertlilerin 10.5 milyon euro bedelle sattığı Brezilyalı'nın döneceği iddia edildi. 30 yaşındaki Sambacı'nın bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Arap ekibini alacakları ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun serbest kalması halinde Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadroya katmak istediği kaydedildi. Yönetici Selahattin Baki'nin bu oyuncunun transferinde etkin rol oynayacağı da ifade edildi.
Giuliano, 2017-18'de formasını giydiği Fenerbahçe ile 21 gole direkt katkı sağladı. Sambacı, 34 resmi maçta 15 kez rakip fileleri havalandırmış, 6 da asist yapmıştı.
- 24.6.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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