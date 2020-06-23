Fenerbahçe'de transfer şov başladı! 5 bomba birden...
Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda aldığı başarısız sonuçlar sebebiyle hedefsiz kaldı. Ligde kalan maçlarda genç isimlere şans verme kararı alan sarı-lacivertliler gözünü tamamen yaz transfer dönemine çevirdi. Şampiyonluk hasretine son verecek olan kadroyu kurmayı amaçlayan Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş transferinde anlaşma sağlayarak sükse yaratmıştı. Hamlelerine durmaksızın devam edecek olan sarı-lacivertli kurmaylar 5 ismin transferini bitirerek iddiasını konuşturmayı amaçlıyor. İşte gündem yaratacak transfer operasyonunun detayları...
23 Haziran 2020 Salı 18:46
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı.
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Ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden Mert Hakan Yandaş'ı kapan sarı-laciverliler transferde 5 bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Ajansspor'un haberine göre, büyük bir değişim iddiasıyla gelen ancak ilk iki sezonda istediği başarılara ulaşamayan Fenerbahçe yönetimi, 2020-21 sezonu için çok daha büyük oynuyor.
Gelecek sezon sonunda seçimin de yapılacağı sarı lacivertlilerde, şampiyonluk için tüm olanaklar zorlanacak.
Sportif direktörlüğe getirelecek olan Emre Belözoğlu, şampiyonluğa oynayacak takım kadrosunun kurulmasında boş rolü oynayacak ki zaten şimdiden çalışmaya başladı.