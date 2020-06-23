Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımdan ayrılacak mı? Menajeri İstanbul'a geldi

Bu sezon gösterdiği performans ile Fenerbahçe'nin öne çıkan oyuncuları arasında yer alan Luiz Gustavo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına devam ederken sürpriz gelişme Gustavo'da yaşandı. Brezilyalı yıldızın menajeri İstanbul'a geldi. Peki Luiz Gustavo takımdan ayrılacak mı? İşta yaşanan gelişmenin detayları...