Rebrov çok net konuştu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Rebrov çok net konuştu

çok net konuştu

Rebrov çok net konuştu

'nin adayları arasında olduğu iddia edilen , net konuştu. Macar basınına konuşan Rebrov, " ayrılacağımı yazıyor. Ben sadece işime bakıyorum. ayıracak zamanım yok" diye konuştu.

'nin adayları arasında olduğu iddia edilen , net konuştu. Macar basınına konuşan Rebrov, " ayrılacağımı yazıyor. Ben sadece işime bakıyorum. ayıracak zamanım yok" diye konuştu.

  1. 24.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rebrov çok net konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA