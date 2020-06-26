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26 Haziran 2020, Cuma
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fedaya hazır

Mehmet Ekici fedaya hazır

ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan takıma kalmak için fedakarlığa hazır. 30 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinde 900 bin euroluk indirimi kabul ettiği öğrenildi.

Sözleşmesi bitecek olan , 'de kalmak istiyor. Yıllık yaklaşık 1 milyon 700 bin euro kazanan tecrübeli futbolcunun ücretinde 900 bin euro indirim yapmaya hazır olduğunu yönetime ilettiği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon ve 'nda forma giydiği toplam 12 maçta 2 gol atabilmişti. Ekici, 'un da radarında.

  1. 26.6.2020
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