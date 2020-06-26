Mehmet Ekici fedaya hazır
Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici takıma kalmak için fedakarlığa hazır. 30 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinde 900 bin euroluk indirimi kabul ettiği öğrenildi.
Sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Yıllık yaklaşık 1 milyon 700 bin euro kazanan tecrübeli futbolcunun ücretinde 900 bin euro indirim yapmaya hazır olduğunu yönetime ilettiği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda forma giydiği toplam 12 maçta 2 gol atabilmişti. Ekici, Sivasspor'un da radarında.
- 26.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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