Mehmet Ekici fedaya hazır

Sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Yıllık yaklaşık 1 milyon 700 bin euro kazanan tecrübeli futbolcunun ücretinde 900 bin euro indirim yapmaya hazır olduğunu yönetime ilettiği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda forma giydiği toplam 12 maçta 2 gol atabilmişti. Ekici, Sivasspor'un da radarında.