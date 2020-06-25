Roma'da forma giyen Mert Çetin'e Verona talip oldu

İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin'e Verona talip oldu.

Stoper oyuncusu Marash Kumbulla'nın yerine Mert Çetin'i transfer etmek isteyen Serie A ekibinin, 23 yaşındaki stoper için yaklaşık 1 aydır Roma ile görüştüğü öğrenildi.

Anlaşmanın sağlanması halinde Ay-Yıldızlı savunma oyuncusunun satın alma opsiyonlu olarak Verona'ya kiralanması bekleniyor.

Genç yıldız, Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunuyordu.