Roma'da forma giyen Mert Çetin'e Verona talip oldu
Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la da ismi anılan milli stoper Mert Çetin'e İtalya Serie A ekibi Verona talip oldu. Verona'nın yıldız futbolcu için Roma'ya kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.
İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin'e Verona talip oldu.
Stoper oyuncusu Marash Kumbulla'nın yerine Mert Çetin'i transfer etmek isteyen Serie A ekibinin, 23 yaşındaki stoper için yaklaşık 1 aydır Roma ile görüştüğü öğrenildi.
Anlaşmanın sağlanması halinde Ay-Yıldızlı savunma oyuncusunun satın alma opsiyonlu olarak Verona'ya kiralanması bekleniyor.
Genç yıldız, Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunuyordu.
- 25.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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