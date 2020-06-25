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25 Haziran 2020, Perşembe
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Roma'da forma giyen 'e talip oldu

Roma'da forma giyen Mert Çetin'e Verona talip oldu

devleri ve 'la da ismi anılan milli stoper 'e A ekibi talip oldu. Verona'nın yıldız futbolcu için Roma'ya kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

A ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu 'e talip oldu.

Stoper oyuncusu Marash Kumbulla'nın yerine Mert Çetin'i etmek isteyen Serie A ekibinin, 23 yaşındaki stoper için yaklaşık 1 aydır Roma ile görüştüğü öğrenildi.

Anlaşmanın sağlanması halinde Ay-Yıldızlı savunma oyuncusunun satın alma opsiyonlu olarak Verona'ya kiralanması bekleniyor.

Genç yıldız, devleri ve 'ın da transfer listesinde bulunuyordu.

  1. 25.06.2020
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