Mert Çetin ya Galatasaray ya Fenerbahçe'ye - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Mert Çetin ya Galatasaray ya Fenerbahçe'ye

ya ya 'ye

Mert Çetin ya Galatasaray ya Fenerbahçe'ye

Ankaragücü'nün eski , 'in yeniden 'ye dönebileceğini söyledi.

Ankaragücü'nün eski , 'in yeniden 'ye dönebileceğini söyledi. Eski öğrencisi hakkında Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Kaplan, " ve 'ın Mert Çetin'i kiralamak istediğini biliyorum. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Roma'da yedek kalmaktansa oynamak istiyor" diye konuştu.
  1. 25.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mert Çetin ya Galatasaray ya Fenerbahçe'ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA