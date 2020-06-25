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25 Haziran 2020, Perşembe
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Takım halinde disipline

Takım halinde disipline

, FK maçı sonrasında 'ya sevk edildi.

, FK maçı sonrasında 'ya sevk edildi. Stadı'nda 3-3 berabere biten maçta 6 sarı ve 1 de kırmızı kart gören sarı-kırmızılılar, 'takım halinde sportmenliğe aykırı davranış' nedeniyle ceza kuruluna gönderildi.
  1. 25.6.2020
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