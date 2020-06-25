Adem Trabzon maçında yok
Adem Büyük'ün cezasının 2 maça indirilmesi 'Trabzonspor maçında forma giyebileceği' şeklinde yorumlansa da durum tam olarak böyle değil. Adem, Çaykur Rizespor maçında gördüğü ilk sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. İkinci sarıdan kırmızı kart gören golcü oyuncu, böylece +1 maç daha ceza almış oldu.
- 25.6.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adem Trabzon maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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