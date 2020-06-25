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25 Haziran 2020, Perşembe
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Adem Trabzon maçında yok

Adem Trabzon maçında yok

'ün cezasının 2 maça indirilmesi ' maçında forma giyebileceği' şeklinde yorumlansa da durum tam olarak böyle değil. Adem, maçında gördüğü ilk cezalı duruma düşmüştü. İkinci sarıdan gören golcü oyuncu, böylece +1 maç daha ceza almış oldu.

Adem Büyük'ün cezasının 2 maça indirilmesi ' maçında forma giyebileceği' şeklinde yorumlansa da durum tam olarak böyle değil. Adem, maçında gördüğü ilk cezalı duruma düşmüştü. İkinci sarıdan gören golcü oyuncu, böylece +1 maç daha ceza almış oldu. Bu cezasını FK maçında çekti. Ancak kırmızı karttan kaynaklanan 2 maç cezası daha var ve sıradaki ve Trabzonspor maçlarında kadroda yer alamayacak.
  1. 25.6.2020
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