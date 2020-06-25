Ömer Bayram unutuldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Ömer Bayram unutuldu

unutuldu

Ömer Bayram unutuldu

FK maçında 5 değişiklik hakkını da kullanan 'da bu sezonun asist kralı yedek kulübesinde kaldı.

FK maçında 5 değişiklik hakkını da kullanan 'da bu sezonun asist kralı yedek kulübesinde kaldı. Forma şansı bulan Selçuk, Jimmy Durmaz ve Jesse beklentileri karşılamazken u durum tepkileri de beraberinde getirdi. Ömer'e, herhangi bir sakatlığının olmamasına karşın hiç şans verilmemesi kafaları karıştırdı.
  1. 25.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ömer Bayram unutuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA