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25 Haziran 2020, Perşembe
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İtalyanlar 'ün peşinde

İtalyanlar Yunus Akgün'ün peşinde

'da fazla şansı bulamasa da , İtalyan takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Calciomercato'ya göre sarı-kırmızılıların genç oyuncusu başta olmak üzere Parma, Cagliari ve Verona'nın da gündeminde.

'da fazla şansı bulamasa da , İtalyan takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Calciomercato'ya göre sarı-kırmızılıların genç oyuncusu başta olmak üzere Parma, Cagliari ve Verona'nın da gündeminde. Özellikle Mor Menekşeler'in 'e benzettiği Yunus Akgün için, Galatasaray'la bir görüşme hazırlığında olduğu belirtildi. İtalyanlar, Yunus Akgün'ün geleceği için iyi bir seçim yapmak zorunda olduğunu kaydetti.
  1. 25.6.2020
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