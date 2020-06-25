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25 Haziran 2020, Perşembe
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'a gidebilir

Al Nasr'a gidebilir

Ünlü menajer William D'Avila, teknik heyetinin önümüzdeki sezonda kadroda düşünmediği Younes 'nın transferine yönelik açıklamalarda bulundu.

Ünlü menajer William D'Avila, teknik heyetinin önümüzdeki sezonda kadroda düşünmediği Younes 'nın transferine yönelik açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan menajer, "Arabistan ekibi , Belhanda ile ilgilenmekte. Bu sezon bittiği zaman her şey netleşir belli olur. Şu anda o takımla net bir şekilde anlaştık diye bir şey söyleyemem. Üst düzey kulüpler bunlar. Belhanda da oraya gidebilir. Sezon bitsin daha net konuşuruz" dedi.

TREZEGUET KİRALIK GELECEK
D'avıla, 'dan 'ya giden ve son dönemde Galatasaray ile anılan Trezeguet için de olumlu konuştu. Ünlü menajer, "Galatasaray'la yeni bir görüşmemiz olmadı. Aston Villa'nın son durumu bu işte belirleyici faktör olacak. Kulüp alt lige düşerse bir kiralama teklifi olabilir. Galatasaray önemli bir tercih... Koşullar elverişli olursa değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

  1. 25.6.2020
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