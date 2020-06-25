Al Nasr'a gidebilir

Ünlü menajer William D'Avila, Galatasaray teknik heyetinin önümüzdeki sezonda kadroda düşünmediği Younes Belhanda'nın transferine yönelik açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan menajer, "Arabistan ekibi Al Nasr, Belhanda ile ilgilenmekte. Bu sezon bittiği zaman her şey netleşir belli olur. Şu anda o takımla net bir şekilde anlaştık diye bir şey söyleyemem. Üst düzey kulüpler bunlar. Belhanda da oraya gidebilir. Sezon bitsin daha net konuşuruz" dedi.

TREZEGUET KİRALIK GELECEK

D'avıla, Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya giden ve son dönemde Galatasaray ile anılan Trezeguet için de olumlu konuştu. Ünlü menajer, "Galatasaray'la yeni bir görüşmemiz olmadı. Aston Villa'nın son durumu bu işte belirleyici faktör olacak. Kulüp alt lige düşerse bir kiralama teklifi olabilir. Galatasaray önemli bir tercih... Koşullar elverişli olursa değerlendiririz" ifadelerini kullandı.