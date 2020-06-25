Al Nasr'a gidebilir
Ünlü menajer William D'Avila, Galatasaray teknik heyetinin önümüzdeki sezonda kadroda düşünmediği Younes Belhanda'nın transferine yönelik açıklamalarda bulundu.
Ünlü menajer William D'Avila, Galatasaray teknik heyetinin önümüzdeki sezonda kadroda düşünmediği Younes Belhanda'nın transferine yönelik açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan menajer, "Arabistan ekibi Al Nasr, Belhanda ile ilgilenmekte. Bu sezon bittiği zaman her şey netleşir belli olur. Şu anda o takımla net bir şekilde anlaştık diye bir şey söyleyemem. Üst düzey kulüpler bunlar. Belhanda da oraya gidebilir. Sezon bitsin daha net konuşuruz" dedi.
TREZEGUET KİRALIK GELECEK
D'avıla, Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya giden ve son dönemde Galatasaray ile anılan Trezeguet için de olumlu konuştu. Ünlü menajer, "Galatasaray'la yeni bir görüşmemiz olmadı. Aston Villa'nın son durumu bu işte belirleyici faktör olacak. Kulüp alt lige düşerse bir kiralama teklifi olabilir. Galatasaray önemli bir tercih... Koşullar elverişli olursa değerlendiririz" ifadelerini kullandı.
- 25.6.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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