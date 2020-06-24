Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Radamel Falcao yerine... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Radamel Falcao yerine...

Süper Lig'de corona virüsü arasının ardından adeta kabusu yaşayan Galatasaray'da önce Florin Andone ardından da Radamel Falcao sakatlanmıştı. Forvet bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte flaş bir karar alındı. İşte detaylar | Son dakika Galatasaray haberleri

24 Haziran 2020 Çarşamba 10:28 Güncelleme: 24.06.2020 10:28
Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Radamel Falcao yerine...

Corona virüsü arası öncesi Süper Lig'de 9'da 8 yaparak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu gösteren Galatasaray'da adeta kabus yaşanıyor.

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Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Radamel Falcao yerine...

27. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan sarı-kırmızılı ekip maçı kaybetmekle kalmamış, önemli isimleri Muslera ve Andone'yi sakatlığa kurban vermişti.

Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Radamel Falcao yerine...

Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Adem Büyük ise 3 maç cezaya çarptırılmıştı

Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Radamel Falcao yerine...

Geçtiğimiz hafta ise Gaziantep FK'yı konuk eden Cimbom, 3-3 biten mücadelede ise yıldız golcüsü Radamel Falcao'yu kaybetti.

Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Radamel Falcao yerine...

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Adem Büyük'ün 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi ancak Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Aslan'da yine de bir forvet kalmadı.

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