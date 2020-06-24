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Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Radamel Falcao yerine...
Süper Lig'de corona virüsü arasının ardından adeta kabusu yaşayan Galatasaray'da önce Florin Andone ardından da Radamel Falcao sakatlanmıştı. Forvet bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte flaş bir karar alındı. İşte detaylar | Son dakika Galatasaray haberleri
24 Haziran 2020 Çarşamba 10:28
Güncelleme: 24.06.2020 10:28
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Corona virüsü arası öncesi Süper Lig'de 9'da 8 yaparak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu gösteren Galatasaray'da adeta kabus yaşanıyor.
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27. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan sarı-kırmızılı ekip maçı kaybetmekle kalmamış, önemli isimleri Muslera ve Andone'yi sakatlığa kurban vermişti.
Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Adem Büyük ise 3 maç cezaya çarptırılmıştı
Geçtiğimiz hafta ise Gaziantep FK'yı konuk eden Cimbom, 3-3 biten mücadelede ise yıldız golcüsü Radamel Falcao'yu kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Adem Büyük'ün 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi ancak Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Aslan'da yine de bir forvet kalmadı.