Galatasaray'a Perulu stoper! Teklif yapıldı
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray'ın Velez'in Perulu stoperi Luis Abram'ı istediği hatta teklif bile yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Velez'in Perulu stoperi Luis Abram'ı istediği hatta teklif bile yaptığı iddia edildi. Peru'nun Libero gazetesi 24 yaşındaki sol stoper için sarı-kırmızılıların 3.5 milyon dolar önerdiğini ancak kulübün olumsuz yanıt verdiğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre; Velez, Abram'ı satmak için 8 milyon dolar istiyor. Meksika'nın America takımı ile de görüşme halinde... Ancak Abram'ın Avrupa'da oynamak istemesi, Velez'i pazarlık konusunda zor durumda bırakıyor.
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Galatasaray, Luyindama ve Marcao'nun ayrılma ihtimaline karşı stoper arıyor. Ayrıca Ahmet Çalık'ın da gönderilmesi planlanıyor. Luis Abram gündeme alınırken 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 maçta forma giydi. Sözleşmesi de bir yıl sonra sona eriyor.
- 24.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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