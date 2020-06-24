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24 Haziran 2020, Çarşamba
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'a Perulu stoper! Teklif yapıldı

Galatasaray'a Perulu stoper! Teklif yapıldı

'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray'ın 'in Perulu stoperi 'ı istediği hatta teklif bile yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...

'ın 'in Perulu stoperi 'ı istediği hatta teklif bile yaptığı iddia edildi. Peru'nun Libero gazetesi 24 yaşındaki sol stoper için sarı-kırmızılıların 3.5 milyon dolar önerdiğini ancak kulübün olumsuz yanıt verdiğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre; Velez, Abram'ı satmak için 8 milyon dolar istiyor. 'nın America takımı ile de görüşme halinde... Ancak Abram'ın Avrupa'da oynamak istemesi, Velez'i pazarlık konusunda zor durumda bırakıyor.

1 SENESİ KALDI
Galatasaray, Luyindama ve Marcao'nun ayrılma ihtimaline karşı stoper arıyor. Ayrıca 'ın da gönderilmesi planlanıyor. Luis Abram gündeme alınırken 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 maçta forma giydi. Sözleşmesi de bir yıl sonra sona eriyor.

  1. 24.6.2020
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