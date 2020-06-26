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26 Haziran 2020, Cuma
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Ciğerci sakatlandı!

Ciğerci sakatlandı!

Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edildii. Kuvvet ve çabukluk çalışmalarının ardından çift kale maçın oynandığı idmanda sakatlandı. Sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen gurbetçi ismin tedavisine başlandığı açıklandı.

Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edildii. Kuvvet ve çabukluk çalışmalarının ardından çift kale maçın oynandığı idmanda sakatlandı. Sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen gurbetçi ismin tedavisine başlandığı açıklandı.

  1. 26.6.2020
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