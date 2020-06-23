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23 Haziran 2020, Salı
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Kritik toplantı

Kritik toplantı

Yönetimin haftalık olağan toplantısı bugün. Buluşmadan takımla ilgili ‘önemli kararlar’ çıkabileceği ifade ediliyor.

'de yönetimin bugün toplanması bekleniyor... Yapılacak haftalık görüşmede takımın durumu masaya yatırılacak. Kupaya havlu atılmasının ardından 2-0 kaybedilen maçında sergilenen isteksiz ve etkisiz futbol sabırları taşırmış durumdu. Bazı oyunculara para+kadro dışı cezası kesilebileceği konuşuluyor. Sezonun kalan bölümünde genç oyunculara daha fazla şans tanınacak. Toplantıda transfer ve yeni hoca konusundaki gelişmeler de ele alınacak.
  1. 23.6.2020
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