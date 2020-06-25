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Fenerbahçe taraftarından Sinan Gümüş tepkisi! ''Sırada Melo mu var?''
Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ismi gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımın renklerine bağlamak istediği öne sürülen 26 yaşındaki futbolcu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Fenerbahçe taraftarı söz konusu transfer hamlesine büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...
25 Haziran 2020 Perşembe 19:52
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Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'nin Sinan Gümüş hamlesi gündeme oturdu.
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Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı iddiası büyük yankı uyandırdı.
Fenerbahçe taraftarı olası Sinan Gümüş transferine sosyal medyadan tepki gösterdi.