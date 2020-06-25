Fenerbahçe taraftarından Sinan Gümüş tepkisi! ''Sırada Melo mu var?'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe taraftarından Sinan Gümüş tepkisi! ''Sırada Melo mu var?''

Fenerbahçe taraftarından Sinan Gümüş tepkisi! ''Sırada Melo mu var?''

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ismi gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımın renklerine bağlamak istediği öne sürülen 26 yaşındaki futbolcu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Fenerbahçe taraftarı söz konusu transfer hamlesine büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

25 Haziran 2020 Perşembe 19:52
Fenerbahçe taraftarından Sinan Gümüş tepkisi! ''Sırada Melo mu var?''

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'nin Sinan Gümüş hamlesi gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe taraftarından Sinan Gümüş tepkisi! ''Sırada Melo mu var?''

Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı iddiası büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe taraftarından Sinan Gümüş tepkisi! ''Sırada Melo mu var?''

Fenerbahçe taraftarı olası Sinan Gümüş transferine sosyal medyadan tepki gösterdi.

İşte o yorumlar...

Fenerbahçe taraftarından Sinan Gümüş tepkisi! ''Sırada Melo mu var?''
Fenerbahçe taraftarından Sinan Gümüş tepkisi! ''Sırada Melo mu var?''
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA