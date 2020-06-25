Fenerbahçe taraftarından Sinan Gümüş tepkisi! ''Sırada Melo mu var?''

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ismi gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımın renklerine bağlamak istediği öne sürülen 26 yaşındaki futbolcu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Fenerbahçe taraftarı söz konusu transfer hamlesine büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...