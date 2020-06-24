Miha Zajc için flaş iddia!

Parasını alamadığı gerekçesiyle Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse'den sonra bu kez Miha Zajc için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sloven futbolcunun ödenmeyen maaşları için FIFA'ya başvurduğu ileri sürüldü.