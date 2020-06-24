Miha Zajc için flaş iddia! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Miha Zajc için flaş iddia!

için flaş iddia!

Miha Zajc için flaş iddia!

Parasını alamadığı gerekçesiyle ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden 'den sonra bu kez için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Parasını alamadığı gerekçesiyle ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden 'den sonra bu kez için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sloven futbolcunun ödenmeyen maaşları için 'ya başvurduğu ileri sürüldü.

  1. 24.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Miha Zajc için flaş iddia! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA