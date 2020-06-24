Taktik çalıştılar

Geçtiğimiz haftayı Kasımpaşa yenilgisiyle kapatan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Tahir Karapınar yönetiminde basına kapalı çalışan sarılacivertlilerin taktik ağırlıklı bir idman yaptığı öğrenildi.