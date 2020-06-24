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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Taktik çalıştılar

Taktik çalıştılar

Geçtiğimiz haftayı yenilgisiyle kapatan , ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. yönetiminde basına kapalı çalışan sarılacivertlilerin taktik ağırlıklı bir idman yaptığı öğrenildi.

Geçtiğimiz haftayı yenilgisiyle kapatan , ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. yönetiminde basına kapalı çalışan sarılacivertlilerin taktik ağırlıklı bir idman yaptığı öğrenildi.

  1. 24.6.2020
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