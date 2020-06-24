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24 Haziran 2020, Çarşamba
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’a bu kez ceza yok

Ali Koç’a bu kez ceza yok

 'de yaptığı açıklamalar nedeniyle 'ya sevk edilen Başkanı 'a ceza çıkmadı. Kurulun daha önce 45 gün hak mahrumiyeti verdiği Koç'a, isnat olunan disiplin ihlaninin unsurları oluşmadığından bu kez ceza verilmedi.

'de yaptığı açıklamalar nedeniyle 'ya sevk edilen Başkanı 'a ceza çıkmadı. Kurulun daha önce 45 gün hak mahrumiyeti verdiği Koç'a, isnat olunan disiplin ihlaninin unsurları oluşmadığından bu kez ceza verilmedi.

  1. 24.6.2020
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