Ali Koç’a bu kez ceza yok

FB TV'de yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza çıkmadı. Kurulun daha önce 45 gün hak mahrumiyeti verdiği Koç'a, isnat olunan disiplin ihlaninin unsurları oluşmadığından bu kez ceza verilmedi.