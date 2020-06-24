Ali Koç’a bu kez ceza yok
FB TV'de yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza çıkmadı. Kurulun daha önce 45 gün hak mahrumiyeti verdiği Koç'a, isnat olunan disiplin ihlaninin unsurları oluşmadığından bu kez ceza verilmedi.
FB TV'de yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza çıkmadı. Kurulun daha önce 45 gün hak mahrumiyeti verdiği Koç'a, isnat olunan disiplin ihlaninin unsurları oluşmadığından bu kez ceza verilmedi.
- 24.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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